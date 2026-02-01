Agencias

El comandante y líder miliciano Johnson Olony propone la división étnica de Sudán del Sur

El comandante y líder miliciano sursudanés Johnson Olony ha propuesto la declaración de un estado separado para la etnia nuer para resolver el conflicto actual concentrado en la región de Jonglei, y que ha desatado el temor tanto dentro como fuera de las fronteras del país a una repetición de la devastadora guerra civil de la pasada década.

Olony no solo es jefe adjunto del Ejército para el Desarme y la Movilización, sino que también es el líder de unas milicias llamadas la División Agwelek, que comprenden a miles de efectivos y no están completamente integradas en el Ejército, por lo que muchas veces actúan por su cuenta. El pasado 25 de enero, Olony provocó la indignación de Naciones Unidas al pedir a sus efectivos que "no perdonen ni una sola vida" llegado el momento de combatir con la oposición armada en Jonglei.

Esta oposición es la combinación del Ejército Blanco y del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición (SPLM-IO), del ahora detenido vicepresidente Machar, expresión de un conflicto étnico entre los nuer, a los que pertenece Machar, y la etnia dinka de su gran rival, el presidente Salva Kiir.

En un discurso el pasado viernes y recogido por el 'Sudans Post', Olony dice que avisó al gobernador de Jonglei, Riek Gai, de que estaba a punto de ocurrir una masacre. "Esta tribu suya, los nuer, será exterminada sin motivo alguno. No comprenden realmente lo que va a ocurrir".

"Lo que tenemos que hacer es dar a los nuer su propio país, para que puedan gobernarse a sí mismos", ha añadido el comandante, que en realidad forma parte de la comunidad shilluk, la tercera etnia en número del país, y durante los últimos años ha vendido su lealtad a las otras dos comunidades.

El SPLM/IO de Machar ha denunciado a través de su secretario de prensa, Puok Both Baluang, los comentarios de Olony como un intento de caracterizar el conflicto desde un punto de vista étnico.

"Esta declaración parece ser un intento de Olony, quizás reflejando la política del régimen, de retratar al SPLM como un movimiento nuer de base tribal separatista", ha lamentado.

"El SPLM/IO es un movimiento nacional comprometido con un Sudán del Sur unido, pacífico, democrático y próspero, no una organización sectaria", ha manifestado antes de avisar que esta clase de declaraciones parecen ser un intento de "estigmatizar étnicamente" lo que perciben como un conflicto político militar.

