La residencia donde se produjo el impacto fue habitada recientemente por las dos víctimas, quienes, según el gobernador militar de Dnipró Oleksandr Ganzha, habían llegado poco antes al inmueble. Tras la caída del dron militar en la ciudad de Dnipró, situada en el centro de la línea oriental del conflicto en Ucrania, el inmueble quedó destruido por el incendio originado tras la explosión. El medio informó que el incidente ocurrió la noche del domingo, dejando un saldo de un hombre y una mujer fallecidos. Según consignó el medio, la información fue difundida por las autoridades militares regionales.

De acuerdo con el comunicado de Oleksandr Ganzha, difundido a través de redes sociales y reportado por el medio, los ataques no solo causaron muertes, sino daños adicionales en otras dos viviendas en la misma zona. El gobernador militar subrayó que, además del ataque con dron, la localidad enfrenta asaltos simultáneos con artillería y drones FPV (First Person View), lo que amplifica el nivel de destrucción y el riesgo para la población civil.

El ataque en Dnipró se enmarca dentro de un patrón más amplio de hostilidades recientes en varias regiones ucranianas. Según detalló el medio, las fuerzas ucranianas denunciaron otro ataque con dron efectuado por el ejército ruso contra una maternidad ubicada en Zaporiyia. En ese incidente, seis personas resultaron heridas, entre ellas varias mujeres que acudían a revisiones médicas en el momento de los hechos, de acuerdo con las declaraciones del gobernador militar de Zaporiyia, Ivan Fedorov.

El recuento proporcionado por las autoridades ucranianas cifra en 6.000 los ataques con drones rusos durante el mes de enero. Además, reportaron 5.500 ataques mediante bombas guiadas y el lanzamiento de 158 misiles de diferentes tipos contra infraestructuras civiles del país. El medio mencionó que los principales blancos de estas ofensivas han sido la red eléctrica y los ferrocarriles, componentes clave para el funcionamiento cotidiano y la logística de Ucrania en plena guerra.

Según publicó el medio, las fuerzas rusas intensificaron el uso de diversas tecnologías, destacando especialmente las operaciones con drones FPV, que permiten controlar a distancia los artefactos explosivos con precisión y en tiempo real. Esta modalidad ha multiplicado el impacto en zonas residenciales y áreas críticas de servicios, incrementando la vulnerabilidad de la población civil.

El medio informó que los incidentes recientes ocurren en un contexto de presión militar sostenida, en el que las autoridades locales advierten que la ofensiva persiste sin distinción entre objetivos militares y civiles. Los ataques a infraestructuras eléctricas y ferroviarias afectan el suministro de energía, la movilidad de personas y mercancías, así como la respuesta de emergencias en las áreas atacadas.

Ivan Fedorov, gobernador militar de Zaporiyia, describió el ambiente tras el ataque a la maternidad como caótico, con personal médico, madres e infantes buscando refugio. El medio resaltó que las heridas causadas en este tipo de ataques suelen llevar no solo a daños físicos inmediatos, sino también a un deterioro emocional y psicológico en la población afectada.

De acuerdo con las cifras y testimonios recogidos por el medio, la frecuencia e intensidad de los ataques con drones y artillería han incrementado el desafío humanitario para las autoridades ucranianas. La denuncia pública sobre la magnitud de los asaltos busca llamar la atención internacional ante la situación en el frente oriental y otras áreas bajo fuego.

El medio destacó que los incidentes reportados en Dnipró y Zaporiyia reflejan una escalada en las tácticas de guerra desplegadas por las fuerzas rusas, empleando tecnología avanzada para atacar tanto objetivos estratégicos como poblaciones civiles. Las autoridades ucranianas insisten en que el aumento de ataques pone en riesgo a familias enteras, trabajadores esenciales y usuarios de servicios médicos, multiplicando el impacto social y humanitario de la confrontación.

El recuento de daños materiales, víctimas mortales y heridos evidencia el continuo deterioro de las condiciones de vida en las regiones afectadas, donde cientos de personas enfrentan diariamente la amenaza de nuevas ofensivas, según reportó el medio.