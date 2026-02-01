Cristóbal Morales, endocrino: "los fármacos antiobesidad no son la solución final, es el inicio de la solución"

Mientras la ciencia explora nuevas formas de abordar la reganancia de peso y mejorar la sostenibilidad de las intervenciones contra la obesidad tras la suspensión de medicación o procedimientos como la cirugía bariátrica, voces especialistas coinciden en la necesidad de estrategias multidisciplinares y personalizadas en el tratamiento de esta enfermedad. El medio Europa Press detalló que, durante la segunda jornada 'Periodismo y obesidad: el papel de los medios en una enfermedad compleja', organizada por la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO) en Cuenca, se hizo énfasis en los retos asociados a los tratamientos actuales y en los avances de la investigación farmacológica.

Cristóbal Morales, coordinador de la Unidad de Salud Metabólica, Diabetes y Obesidad en el Hospital Vithas Sevilla y miembro de SEEDO, afirmó: “los fármacos antiobesidad no son la solución final, es el inicio de la solución”. Morales destacó que, pese a la reciente aparición de medicamentos basados en análogos del GLP-1 que han transformado el panorama terapéutico, el abordaje de la obesidad requiere medidas combinadas que incluyan pautas de alimentación, actividad física indicada y acompañamiento de especialistas.

Europa Press reportó que expertos han consensuado indicaciones para el uso de terapias GLP-1, centradas no solo en el medicamento, sino en una intervención integral. Las recomendaciones comprenden la personalización del plan nutricional, el trabajo en colaboración interdisciplinar, la evaluación de riesgos de desnutrición y el apoyo cercano por parte de profesionales de la salud. Respecto a la actividad física, las pautas insisten en la individualización de la prescripción, orientada a un total de 150 minutos semanales de ejercicios aeróbicos de intensidad moderada a vigorosa, junto con entrenamientos de fuerza y una progresión ajustada a cada paciente.

El protocolo contempla, según informó Europa Press, una fase previa a la prescripción farmacológica centrada en la evaluación de aspectos clave para optimizar la intervención, con recomendaciones específicas tanto para la etapa de pérdida de peso como para el mantenimiento posterior. Adicionalmente, se orienta a los pacientes sobre la gestión de posibles efectos secundarios gastrointestinales y se ofrecen alternativas para quienes deben interrumpir el tratamiento farmacológico.

Durante la jornada, Morales anunció que el desarrollo de nuevos medicamentos promete una nueva etapa en la lucha contra la obesidad. "La investigación en 2026 nos traerá fármacos 4P: más Potentes, más Precisos, más Populares y más Preventivos", sostuvo el endocrinólogo, en declaraciones recogidas por Europa Press.

El medio también reflejó la perspectiva de la doctora Ana Belén Crujeiras, directora del grupo de Epigenómica en Endocrinología y Nutrición y co-coordinadora de la Unidad de Epigenómica en el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS). Según Crujeiras, la comunidad científica internacional concentra sus esfuerzos en esclarecer por qué algunos pacientes experimentan una recuperación del peso perdido y en cómo mantener esa pérdida de forma prolongada. La experta advirtió que la tendencia a la reganancia de peso sigue siendo uno de los grandes desafíos, incluso después de terapias médicas, nutricionales o quirúrgicas, por lo que los avances farmacológicos, siendo significativos, aún requieren soluciones integrales.

Para Crujeiras, el abordaje debe focalizarse en la individualización de la estrategia terapéutica, adaptando el tratamiento al perfil biológico de cada paciente. La vocación, planteó la especialista durante el evento citado por Europa Press, es avanzar hacia una medicina de precisión equiparable a la que actualmente se desarrolla frente al cáncer. Esto se traduce en la exploración de biomarcadores predictivos, terapias epigenéticas, intervenciones multi-ómicas y propuestas de reprogramación metabólica. El objetivo no sólo apunta a una reducción del peso, sino a la conservación del nuevo estado sin forzar mecanismos compensatorios en el organismo. “La reprogramación metabólica y las terapias epigenéticas serán la próxima gran revolución terapéutica”, sostuvo Crujeiras.

El artículo de Europa Press subrayó que las nuevas estrategias incorporan el análisis de diferentes capas de información biológica, desde genética y epigenómica hasta transcriptómica, metabolómica, estudios del microbioma, caracterización fenotípica metabólica y entorno ambiental o exposoma. El uso combinado de estos enfoques contribuirá a crear huellas metabólicas singulares, con potencial para una medicina de precisión adaptada al paciente con obesidad.

Europa Press puntualizó que el énfasis en la sostenibilidad de los resultados tras la revolución farmacológica dirige actualmente la investigación hacia comprender los mecanismos que facilitan o dificultan el mantenimiento de la pérdida de peso, y cómo prevenir el regreso a estados previos. Las líneas de trabajo más recientes apuntan a modificar la expresión de genes implicados en el almacenamiento de tejido adiposo, mitigar la inflamación crónica en los depósitos grasos, restablecer el equilibrio en la comunicación entre intestino y cerebro, y bloquear la respuesta de defensa que el organismo activa después de una reducción de peso significativa.

En relación a la situación actual, la prevalencia de la obesidad en España revela que un 19 por ciento de los adultos presenta esta patología, a la vez que un 37 por ciento tiene sobrepeso. En la infancia, hasta un 40,6 por ciento de los menores exhibe exceso de peso, según consignó Europa Press. El impacto en salud pública se traduce en más de 250 enfermedades asociadas, incluyendo diabetes, diferentes tipos de cáncer y patologías cardiovasculares, así como un coste médico directo que asciende a 1.950 millones de euros al año.

La doctora Andreea Ciudin, del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Vall d'Hebron en Barcelona, expuso ante Europa Press que la obesidad constituye una enfermedad crónica y compleja, cuya aparición no depende exclusivamente de decisiones individuales. "No todas las obesidades son prevenibles. No podemos prevenir que se desarrolle esta enfermedad. Algunas sí, porque sabemos que la obesidad es un desequilibrio entre la regulación del apetito y el metabolismo, y todo lo decide el cerebro en base a diversos inputs que recibe la mayoría biológicos de nuestros propios tejidos, como el intestino, el páncreas, el tejido adrenal, tiene una base genética", explicó la especialista.

La propia Ciudin añadió, según recogió Europa Press, que la obesidad agrupa diversas afecciones crónicas que comparten el incremento y/o desregulación de la grasa corporal, con consecuencias dañinas para la salud. En este contexto, la prevención obliga a la consideración de variados factores biológicos, genéticos, psicológicos y medioambientales, que influyen de formas distintas según el tipo de obesidad. Además, recalcó la necesidad de integrar la prevención secundaria, cuyo propósito es evitar complicaciones asociadas a la enfermedad, y el acceso adecuado a tratamientos especializados para quienes ya la padecen, además de la prevención primaria orientada a frenar nuevos casos.

Según información recabada por Europa Press, la estrategia eficaz frente a la obesidad implica un abordaje que combine avances farmacológicos, abordaje nutricional personalizado, intervención en la actividad física adaptada y apoyo de equipos multidisciplinares. La comprensión de la contribución de la biología individual de cada paciente, la integración de nuevas tecnologías diagnósticas y la investigación aplicada a la medicina de precisión constituyen elementos centrales del enfoque actual para combatir el exceso de peso y sus consecuencias en la salud pública.