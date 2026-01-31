OHLA y Mohari formalizan el acuerdo para repartirse los activos del Complejo Canalejas en Madrid

OHLA y Mohari Hospitality firmaron este viernes la documentación que formaliza el acuerdo para la división de los activos del Complejo Canalejas en Madrid, con lo que se da continuidad al acuerdo preliminar que anunciaron ambas compañías el pasado mes de octubre.

OHLA mantendrá la propiedad de la galería comercial y del aparcamiento principal del complejo, asumiendo un tercio de la deuda bancaria asociada, que quedará vinculada a los activos cuya propiedad conserva la compañía.

Por su parte, Mohari Hospitality será propietaria del hotel operado por Four Seasons, del espacio comercial ocupado por Hermès y del aparcamiento asociado, según ha informado OHLA a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Esta división de activos permite a las dos partes centrarse en sus respectivas áreas de especialización y supone un nuevo hito dentro del proceso de reorganización de activos impulsado por ambas compañías, con el objetivo de reforzar la gestión y el desarrollo independiente de las distintas unidades de negocio que integran el complejo, aunque seguirán colaborando.

Fuentes cercanas a la operación señalan que la simplificación de la estructura societaria, hasta ahora compleja, permitirá acelerar la puesta en valor de Galería Canalejas, el activo con mayor potencial de revalorización del complejo.

Asimismo, la operación contribuirá a incrementar su atractivo para potenciales inversores, al contar con una estructura más clara que favorezca una mayor puesta en valor y abra la puerta a un mayor interés inversor en el futuro.