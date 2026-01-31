Musk niega toda relación con los crímenes de Epstein tras la aparición de su nombre en archivos desclasificados

Elon Musk ha defendido la apertura total de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein y ha afirmado que sólo se hará justicia cuando los verdaderos responsables de las agresiones sexuales a menores vinculados al caso sean arrestados. De acuerdo con información publicada por Europa Press, el empresario aseguró en sus redes sociales que considera esencial que se identifique y se procese a los autores de estos delitos, después de que su nombre apareciera en documentos oficiales sobre la investigación a Epstein.

Según Europa Press, Musk aparece como remitente en mensajes de correo electrónico desclasificados, en los que solicita una cita para visitar la isla de Epstein, donde ocurrieron la mayoría de los delitos sexuales cometidos contra menores de edad. Uno de los mensajes, divulgado recientemente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, refleja la pregunta: “¿En qué día o noche tendrá lugar la fiesta más salvaje en tu isla?”. Estas comunicaciones forman parte del conjunto de millones de documentos que investiga el Departamento de Justicia y que se conocen públicamente como la “lista Epstein”.

El medio Europa Press detalló que, tras la aparición de estos mensajes, Musk publicó una respuesta en su red social X. En este mensaje, el empresario reconoció haber intercambiado correspondencia con Epstein, pero subrayó que nunca aceptó sus invitaciones para desplazarse a la isla ni para viajar en el avión privado apodado el ‘Lolita Express’. Añadió que su comunicación con Epstein fue mínima y que en todo momento declinó "repetidas invitaciones" para reuniones presenciales en contextos vinculados a los crímenes que se investigan.

Europa Press consignó que Musk también abordó la posibilidad de malinterpretaciones sobre el contenido de sus mensajes, señalando que era consciente de que sus detractores podrían emplear fragmentos de esa correspondencia con el objetivo de dañar su imagen pública. "A mí eso no me importa, pero sí me importa que, al menos, intentemos procesar a quienes cometieron delitos graves con Epstein, especialmente en lo que respecta a la explotación atroz de menores", manifestó el empresario en X.

El portavoz de la red social enfatizó durante su intervención que siempre fue un promotor de la divulgación completa de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein. “Nadie ha insistido más que yo en que los archivos de Epstein sean publicados y me alegro de que finalmente haya ocurrido”, expresó Musk según publica Europa Press.

Europa Press también recordó que en una intervención anterior, Musk sostuvo, a través de su plataforma X, que el nombre del entonces presidente estadounidense, Donald Trump, se encontraba entre los documentos asociados al caso de Epstein. Posteriormente, ese mensaje fue borrado en el marco de sus habituales diferencias con el exmandatario.

Sobre las implicaciones de los nombres involucrados en los archivos desclasificados, Musk insistió en la necesidad de que se lleve a cabo una investigación exhaustiva para detener y enjuiciar a cualquier persona que haya actuado como cómplice en los delitos asociados al círculo de Epstein, independientemente de su notoriedad pública. En palabras de Musk, cuya declaración recoge el medio, "cuando ocurra al menos un arresto, se habrá hecho justicia. Si no, todo esto es una pura actuación. Nada más que una distracción".

En este contexto, la aparición del nombre de Musk en la documentación oficial ha generado interrogantes sobre el alcance real de su vínculo con Epstein. Sin embargo, el empresario sostiene que su única relación consistió en comunicaciones limitadas y que, lejos de aceptar invitaciones o asistir a eventos en la isla, siempre mantuvo distancia respecto a las actividades delictivas que se investigan.

Como parte de la información recogida por Europa Press, Musk reafirmó en sus mensajes la importancia de mantener la atención en la identificación y el castigo de los responsables concretos de los delitos contra menores y no en los aspectos secundarios o cuestiones personales que, según sus palabras, desvían la atención del objetivo central del proceso judicial.