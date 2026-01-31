Carmen Borrego, "tranquila" al lado del hombre que le hace feliz "cada día"

No ha habido expulsión, sino abandono directo por parte de Carmen Borrego que en cuanto a salir de un reality no conoce otra manera de hacerlo si no es por la puerta de atrás. Lo suyo en cuanto a enfrentarse con la decisión del público no es algo que conozca y no tiene visos de conocer al paso que va, si es que vuelven a contar con ella para participar en un programa de estas características, porque terminar, ya se intuye cómo va a hacerlo. Con un sonoro: "¡No puedo más! ¡Me voy!". Así ha salido esta semana de la casa de 'GH Dúo' después de unos días totalmente agobiada, llorando y con una ansiedad disparada que ni Terelu ni su hijo, José María Almoguera, consiguieron calmar, incluyendo el apoyo máximo de los espectadores del programa.

Pero es que si hay alguien que sabe templar los nervios de la hija pequeña de María Teresa Campos es José Carlos Bernal, el hombre de su vida, su marido, la persona que la ha querido de verdad y quien le hace feliz "cada día". No hay nada más que verle la cara y el semblante horas después de salir de su encierro y tras estar a su lado. Y por si hay dudas, ya lo confirma ella: "Muy tranquila".

Lo dice ella, su cara y lo corrobora su marido, que no se ha separado de ella nada más que en estas semanas que la colaboradora ha participado, junto a Belén Rodríguez en la edición VIP de 'Gran Hermano'. Las dos ya fuera de la casa. La una por abandonar y la otra convertida en la segunda expulsada oficial, tras perder el duelo ante la sorpresa del momento, la modelo Cristina Piaget, que poco a poco se está haciendo no sólo con sus compañeros, sino con el favor de los seguidores del formato.