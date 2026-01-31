Agencias

Alexander Sorloth vuelve a casa con el equipo sin fracturas ni hematomas tras su traumatismo

El futbolista noruego Alexander Sorloth, delantero del Atlético de Madrid, volvió a la capital junto al resto del equipo tras descartar en su visita al hospital fracturas o hematomas en el fuerte traumatismo que sufrió durante el partido contra el Levante.

"Las pruebas realizadas a Alexander Sorloth descartan fracturas y hematomas craneales. El delantero noruego sufrió un traumatismo durante el partido, que le provocó una herida incisocontusa en la región frontoparietal izquierda. Sorloth regresa con la expedición rojiblanca a Madrid y queda pendiente de evolución", explicó el cuadro rojiblanco con el parte médico.

Antes, el Atleti había comunicado el traslado del noruego a un hospital para someterse a diferentes pruebas, debido a esa fuerte herida incisocontusa sufrida tras un choque de cabezas con Matías Moreno, durante el partido de los colchoneros contra el Levante UD en la jornada 22 de LaLiga EA Sports.

Cuando transcurría el minuto 23 de ese encuentro entre 'granotas' y colchoneros en el Estadio Ciutat de València, Sorloth fue con bastante ímpetu a despejar de cabeza el balón y chocó frontalmente con la cabeza de Moreno. Ambos futbolistas fueron sustituidos por precaución, siendo el delantero noruego quien acabó peor parado, marchándose en camilla.

