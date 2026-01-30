Somalia nombra nuevo jefe del Ejército para impulsar una ofensiva contra Al Shabaab en centro y sur del país

El Gobierno de Somalia ha nombrado este jueves al general Ibrahim Mohamed Mohamud como nuevo jefe del Ejército somalí en sustitución de Odawaa Yusuf Rageh, en el marco de una nueva ofensiva contra el grupo terrorista Al Shabaab en el centro y sur del país.

La designación ha tenido lugar durante una reunión del Consejo de Ministros en la capital somalí, Mogadiscio, y que ha contado con el apoyo de la "mayoría" de sus miembros, según ha anunciado la Oficina del primer ministro, Hamza Abdi Barre, que ha destacado que el nuevo jefe del Ejército cuenta "con 18 años de experiencia militar y estudios universitarios de segundo nivel".

Durante el encuentro, los ministros han abordado asimismo la situación de seguridad en el país, en particular en el centro y el sur del país "donde se esconde" Al Shabaab, y en este sentido han elogiado los "logros" de las Fuerzas Armadas somalíes combatiendo el terrorismo.

El cambio de liderazgo forma parte de un esfuerzo más amplio para modernizar las Fuerzas Armadas mientras se intensifican las operaciones contra esta organización terrorista vinculada a Al Qaeda, especialmente en las regiones Bajo Yuba y Shabelle Medio.

Fuentes gubernamentales citadas por el portal de noticias somalí Hiiraan apuntan a que las recientes operaciones llevadas a cabo por Mogadiscio y apoyadas por sus socios internacionales han provocado la muerte de más de 300 combatientes, si bien estas cifras no han sido verificadas de manera independiente.