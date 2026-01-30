Agencias

Somalia nombra nuevo jefe del Ejército para impulsar una ofensiva contra Al Shabaab en centro y sur del país

Guardar

El Gobierno de Somalia ha nombrado este jueves al general Ibrahim Mohamed Mohamud como nuevo jefe del Ejército somalí en sustitución de Odawaa Yusuf Rageh, en el marco de una nueva ofensiva contra el grupo terrorista Al Shabaab en el centro y sur del país.

La designación ha tenido lugar durante una reunión del Consejo de Ministros en la capital somalí, Mogadiscio, y que ha contado con el apoyo de la "mayoría" de sus miembros, según ha anunciado la Oficina del primer ministro, Hamza Abdi Barre, que ha destacado que el nuevo jefe del Ejército cuenta "con 18 años de experiencia militar y estudios universitarios de segundo nivel".

Durante el encuentro, los ministros han abordado asimismo la situación de seguridad en el país, en particular en el centro y el sur del país "donde se esconde" Al Shabaab, y en este sentido han elogiado los "logros" de las Fuerzas Armadas somalíes combatiendo el terrorismo.

El cambio de liderazgo forma parte de un esfuerzo más amplio para modernizar las Fuerzas Armadas mientras se intensifican las operaciones contra esta organización terrorista vinculada a Al Qaeda, especialmente en las regiones Bajo Yuba y Shabelle Medio.

Fuentes gubernamentales citadas por el portal de noticias somalí Hiiraan apuntan a que las recientes operaciones llevadas a cabo por Mogadiscio y apoyadas por sus socios internacionales han provocado la muerte de más de 300 combatientes, si bien estas cifras no han sido verificadas de manera independiente.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Viernes, 30 de enero de 2026 (02:00 GMT)

Infobae

Millones de estadounidenses continuarán bajo peligrosa ola de frío este fin de semana

Millones de estadounidenses continuarán bajo

El técnico brasileño Mano Menezes se compromete a que Perú "vuelva a ser protagonista"

El técnico brasileño Mano Menezes

Los costarricenses viven con alegría la campaña electoral y entran en periodo de reflexión

Infobae

Alcaraz entrena en Rod Laver horas antes de su encuentro con Zverev

Alcaraz entrena en Rod Laver