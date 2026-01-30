Según el informe del Ministerio de Defensa ruso, las fuerzas de Moscú han consolidado posiciones recientemente en tres zonas clave del este de Ucrania, en un contexto de enfrentamientos activos a lo largo del frente oriental. Estas tomas incluyen la localidad de Berestok en la región de Donetsk, así como Ternovatoye y Rechnoye en la región de Zaporiyia. El medio El País reportó que el Ministerio comunicó estos avances después de nuevos movimientos militares en la línea de combate.

Siguiendo con información publicada por El País, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania no ha emitido una declaración oficial al respecto de la pérdida de estos territorios. Su único pronunciamiento hasta el momento ha sido acerca de varias operaciones que, según sus datos, han logrado impactar objetivos militares de Rusia en la zona de Zaporiyia, específicamente en las inmediaciones de Semenivka, Tokmak y Ojrimivka. De acuerdo con el reporte ucraniano citado por el medio, los ataques habrían alcanzado depósitos de materiales y apoyo técnico del regimiento de artillería ruso.

El comunicado difundido por el Ministerio de Defensa de Rusia, recogido por El País, sostiene que el control de Berestok en Donetsk, así como de Ternovatoye y Rechnoye en Zaporiyia, se produce tras una serie de maniobras ofensivas desarrolladas por sus tropas. Dicho avance ocurre en una semana donde ambos bandos intensificaron sus esfuerzos en el frente este, una de las áreas más disputadas desde el inicio de la invasión.

Por la parte ucraniana, la respuesta oficial del Estado Mayor, según El País, se centró en destacar la eficacia de lo que denominaron “ataques precisos” contra instalaciones rusas. Estos operativos en la región de Zaporiyia habrían tenido como objetivo principal almacenes de materiales y recursos técnicos pertenecientes a unidades de artillería del ejército ruso. El reportaje del medio especifica que Ucrania no hizo comentarios sobre la situación territorial de las localidades mencionadas por Rusia.

El comunicado oficial del Ministerio de Defensa de Rusia, según consigna El País, no brindó información adicional sobre posibles bajas o el tamaño de las fuerzas involucradas en la toma de Berestok, Ternovatoye y Rechnoye. Tampoco detalló la situación humanitaria en estos asentamientos tras el cambio de control.

El contexto de estas operaciones ocurre mientras ambos países sostienen enfrentamientos periódicos en distintos sectores del este y sur de Ucrania. Tanto Donetsk como Zaporiyia han sido escenario de ofensivas y contraofensivas en los últimos meses, con cambios constantes en las líneas de contacto, de acuerdo con los artículos publicados por El País.

De acuerdo con la información divulgada por El País, Ucrania ha concentrado esfuerzos en atacar infraestructura militar rusa, especialmente depósitos y centros logísticos. En su último informe, el Estado Mayor ucraniano se refirió a la identificación y destrucción de “almacenes de material y apoyo técnico del regimiento de artillería” ruso, aunque no facilitó imágenes ni cifras sobre los resultados de estas incursiones.

Según lo publicado por El País, las declaraciones rusas acerca del control de nuevas localidades en el frente oriental no han recibido aún respuesta pública por parte de las autoridades ucranianas, quienes mantienen su enfoque en la neutralización de capacidades logísticas y materiales del ejército ruso en zonas estratégicas.

El desarrollo de los acontecimientos en Donetsk y Zaporiyia se inserta en una dinámica donde el movimiento de tropas y el control de localidades puede tener un impacto en la configuración del conflicto y la capacidad de ambas partes para llevar a cabo operaciones posteriores, como señala el seguimiento realizado por El País.