Nuria Fergó se suma a Vega y Verónica Romero y confiesa que no tiene relación con David Bisbal: "Es imposible"

Nuria Fergó, conocida por su participación en la primera edición de “Operación Triunfo”, abordó públicamente su distanciamiento de David Bisbal, señalando la imposibilidad de mantener una relación cercana debido a sus obligaciones actuales y la falta de tiempo. Esta declaración se suma a la reciente noticia de que otras excompañeras del programa, Vega y Verónica Romero, también han confirmado la ruptura de la relación con el cantante almeriense. La noticia sobre el alejamiento entre Bisbal y algunos integrantes de “OT 1” ha tomado relevancia tras conocerse los diversos motivos expuestos por cada una de ellas.

Según informó Europa Press, la conversación en torno a la distancia entre Bisbal y sus antiguos compañeros de concurso se reavivó a raíz de un mensaje que compartió Vega en Instagram. En su publicación, la cantante y compositora cordobesa, responsable de temas como “El ruido”, “Culpable” y “No amanece”, colaboraciones escritas para Bisbal, explicó que su amistad se disolvió después de que comenzó a sentirse un elemento discordante en el repertorio del artista. Vega expresó: “Una amistad diluida porque me convertí en alguien incómoda en su repertorio. El resto es una historia de poder, de-mentores y artes oscuras. Una mujer que no cede nunca, efectivamente es un problema para muchos (...). Por mucho que un tercero se empeñe, un amigo llama. Esa es mi pena. No hay más amigo. Pues no lo hay. Simple y llano”. Estas palabras desataron reacciones y alimentaron las especulaciones en torno a la relación entre los miembros del programa musical que marcó una época en la televisión española.

Poco después de que Vega hiciera públicas sus razones, Verónica Romero, quien compartió experiencias con Bisbal en la academia durante la primera edición de “Operación Triunfo”, también reveló que perdió el contacto con el cantante. En declaraciones recogidas por Europa Press, Verónica relató que “de repente vi que estaba todo muy frío con él. Lo intentas, pero al ver que no hay nada, pues para qué seguir. Entiendo que, cuando nos veamos, nos alegraremos, pero ahora mismo no tenemos relación. Y no sé por qué. A lo mejor algún día podemos hablar. A veces no hay un por qué, las relaciones se enfrían y ya está”. De este modo, la artista transmitió que la situación carece de un motivo claro, atribuyendo el distanciamiento al paso del tiempo y la evolución personal.

El medio Europa Press detalló también que Nuria Fergó, que recientemente vivió una ruptura sentimental con Juan Pablo Lauro meses después de anunciar su compromiso matrimonial, afirmó que la falta de relación con Bisbal no se debe a desavenencias, sino más bien a cuestiones personales y a la gestión de su propio tiempo. Según dijo, “no tengo relación con él porque es imposible. Vamos, no tengo tiempo ni para ver a mis amigas de aquí, no le voy a ver a él. Imagínate, no, no, es imposible, o sea, es lo normal". Fergó añadió que solo espera reencontrarse con él en eventos y saludarse cordialmente, descartando cualquier tipo de conflicto.

De acuerdo con Europa Press, Nuria Fergó también compartió detalles sobre su estado personal tras la mencionada ruptura matrimonial. Al ser consultada sobre su vida sentimental, respondió que, “ahora mismo” no considera la opción de iniciar una nueva relación: "Necesito mucho tiempo para mí", expresando que su etapa actual se enfoca en su bienestar personal.

Las declaraciones públicas de las tres artistas reflejan distintos matices en la naturaleza de su distanciamiento de David Bisbal. Mientras Vega alude a un trasfondo profesional y personal que llevó a una ruptura definitiva, Verónica Romero describe el proceso como una consecuencia natural de la distancia y los cambios vitales. Por su parte, Nuria Fergó atribuye el alejamiento a la falta de tiempo, sin señalar al cantante como responsable de la situación. Cada testimonio ilustra una percepción distinta, desde la incomodidad profesional hasta motivos de agenda o simplemente un enfriamiento natural de las relaciones.

El medio Europa Press reportó que el caso ha generado debate entre seguidores de “Operación Triunfo”, quienes comentan la evolución de las relaciones entre participantes a lo largo de los años y las distintas trayectorias personales y profesionales que han seguido quienes formaron la primera generación de “triunfitos”. La expectación aumenta ante la posibilidad de reencuentros en eventos públicos o en ediciones conmemorativas del programa, aunque las protagonistas han expresado que la relación en la actualidad se reduce a saludos puntuales en ese tipo de ocasiones.

El distanciamiento con David Bisbal se suma a otras transformaciones personales que han experimentado las exintegrantes en estos años, como el nuevo enfoque personal de Nuria Fergó tras su ruptura, la experiencia de Verónica Romero respecto a la gestión de relaciones del pasado y la visión crítica de Vega sobre dinámicas de poder en el entorno artístico. Según ha publicado Europa Press, estos testimonios ofrecen una mirada introspectiva sobre la convivencia digital y presencial de antiguos compañeros que llegaron a lo más alto en uno de los programas de música más seguidos de España.