España se cuelga el oro en relevo mixto en la Copa del Mundo de triatlón de Chengdú

El equipo español de triatlón se ha colgado este domingo la medalla de oro en la prueba de relevo mixto en la cita de la Copa del Mundo de triatlón celebrada en Chengdú (China), en la que ha liderado un podio que han completado Gran Bretaña y Canadá.

El cuarteto español formado por Ana Carballo, Pelayo González, Sara Guerrero y Antonio Serrat cruzó la meta en 1:22:22, once segundos por delante de un equipo británico integrado por Jessica Fullagar, Max Stapley, Sian Rainsley y Jack Willis.

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Los canadienses Tyler Mislawchuk, Sophia Howell, Martin Sobey y Isla Britton aseguraron el tercer puesto después de un tenso esprint final con Estados Unidos.