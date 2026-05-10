Philippe se presenta como candidato para "hacer avanzar a Francia" más allá de ideologías

París, 10 may (EFE).- El ex primer ministro francés y presidente de Horizontes, el centrista Édouard Philippe, se presentó este domingo como el candidato a las elecciones presidenciales de 2027 capaz de "hacer avanzar a Francia" más allá de las ideologías.

"Mi objetivo es hacer avanzar a Francia", afirmó el también alcalde de la localidad balnearia atlántica de Le Havre durante un acto de su partido en Reims (norte), la ciudad más grande gobernada por su formación, para presentar su estrategia de campaña de cara a la carrera al Elíseo, prevista en menos de un año.

PUBLICIDAD

Philippe, que rehusó "pedir disculpas" por haber sido el "primer primer ministro" del primer mandato del presidente Emmanuel Macron, comenzó este domingo a delinear la estructura de su futura campaña para las elecciones presidenciales de 2027, con la creación de una "dirección colegiada" y la convocatoria de un gran acto político el próximo 5 de julio en París.

En su discurso, Philippe aseguró que se abre una "nueva fase" de su proyecto político, que comenzó el 9 de octubre de 2021 con la fundación de Horizontes, y que deberá "ampliarse mucho más allá" de su formación con vistas a una futura "recomposición" del panorama político francés.

PUBLICIDAD

"Mi candidatura viene de lejos. Nace en octubre de 2021, cuando creamos este partido. Porque una candidatura presidencial no se improvisa y, a diferencia de otros, ser candidato no es mi profesión", dijo en clara alusión a los líderes de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon, y de la ultraderecha, Marine Le Pen, que han concurrido ya en tres carreras al Elíseo.

El dirigente centrista anunció que la dirección colegiada de campaña estará integrada por el secretario general de Horizontes y alcalde de Angers, Christophe Béchu; la diputada del partido presidencial Renacimiento, Marie Guévenoux; y el eurodiputado y delegado general de su partido, Gilles Boyer.

PUBLICIDAD

"El paso a esta nueva fase vinculada a la campaña presidencial nos obliga a no permanecer dentro de las fronteras del partido y a avanzar hacia una organización más abierta", afirmó Philippe.

El ex jefe de Gobierno insistió en que la elección presidencial de 2027 implicará una profunda reorganización política en Francia.

PUBLICIDAD

"La presidencial será también una elección de recomposición. Habrá que crear un nuevo espacio político para construir una nueva mayoría" más allá de Horizontes, declaró.

Y resumió: "Producir, proteger, educar, cuidar; esos son los puntos cardinales, el ADN de nuestro proyecto", que estará orientado hacia la "prosperidad y no decrecimiento", que "será contundente para garantizar el restablecimiento del orden" y que invertirá "masivamente" en la educación y la sanidad públicas.

PUBLICIDAD

Philippe confirmó, además, la celebración de un gran mitin el próximo 5 de julio en el estadio Adidas Arena de París, y hasta entonces aspira a alcanzar los 50.000 afiliados, 10.000 más de los que dijo tener ahora Horizontes.

El centrista prevé organizar un millar de reuniones políticas en domicilios particulares durante las próximas semanas. EFE

PUBLICIDAD