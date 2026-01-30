Agencias

Muere con 96 años Alfredo Davicce, presidente de River Plate entre 1989 y 1997

El CA River Plate, a través de su Honorable Comisión Directiva, ha lamentado el fallecimiento con 96 años del dirigente argentino Alfredo Davicce, que fue presidente de dicho club entre 1989 y 1997 y también vicepresidente entre 1997 y 2001, además de vocal titular entre 1979 y 1983.

"Durante la exitosa gestión de Davicce, el club consiguió nueve títulos, entre los cuales se destaca la Copa Libertadores de 1996, la Supercopa 1997 y el tricampeonato 96-97", indicó este viernes la entidad bonaerense en su página web.

"En septiembre de 2021, Davicce participó de un emotivo homenaje que el club organizó con los presidentes campeones de América, en el cual compartió el reconocimiento con Hugo Santilli y Rodolfo D'Onofrio. River Plate acompaña a sus familiares y seres queridos en estos momentos de dolor y tristeza", zanjó el comunicado de prensa.

