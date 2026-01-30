Mateu Alemany: "Si traemos a alguien, será un futbolista que nos dé cosas diferenciales"

Durante el sorteo de los 'Playoffs' de la Liga de Campeones, Mateu Alemany expresó que la próxima eliminatoria del Atlético de Madrid frente al Brujas representará un desplazamiento menos complicado en comparación con la posibilidad de haber jugado contra el Galatasaray, debido a experiencias recientes en Estambul y el impacto que viajes más largos pueden tener en la recuperación de los futbolistas. Tras destacar este aspecto logístico, Alemany abordó la situación del mercado invernal y la política de fichajes del club, estableciendo como criterio prioritario la incorporación, en caso de producirse, de un jugador capaz de proporcionar cualidades notoriamente distintivas.

Según consignó Movistar+, el director de Fútbol Profesional Masculino del Atlético de Madrid descartó la opción de refuerzos que no signifiquen una mejora significativa. “Tenemos muy claro las salidas que ha habido y el impacto que tenían objetivamente en el equipo, la aportación que tenía cada uno de ellos. Tenemos el objetivo de sustituir esa aportación, que no era muy grande, no vamos a entrar en los números, pero háganlos. Si traemos un futbolista no va a ser un futbolista más, no va a ser un futbolista simplemente para hacer plantilla, va a ser un futbolista que realmente nos parezca y nos vaya a dar cosas importantes y cosas diferenciales”, señaló Alemany, según reportó el medio citado.

Esta exigencia en el perfil de los fichajes, indicó el dirigente, eleva la dificultad en un mercado invernal tradicionalmente complejo. Alemany explicó que, mientras contratar jugadores sin distinguir el rol o nivel de impacto puede resultar sencillo, el club se mantiene en una búsqueda restringida a candidatos capaces de aportar verdadero valor añadido. “Si tú bajas ese listón de exigencia, fichar por fichar, es relativamente sencillo. Cuando le pones una exigencia alta, como algunos de los nombres que pueden haber salido, la cosa en este mercado es difícil. Pero nosotros no vamos a parar hasta el lunes con los mismos criterios”, afirmó.

En cuanto a la visión sobre los rivales europeos, Alemany analizó que el Brujas es un conjunto formado principalmente por jugadores jóvenes, con talento y dinamismo, que suelen desenvolverse con éxito tanto en las competiciones locales como en el ámbito internacional. Aseguró que el Atlético de Madrid afrontará el choque con “máxima concentración y máximo respeto”, reconociendo el valor del adversario y destacando que el equipo conoce bien las características del club belga. Asimismo, comentó que la igualdad de la competición europea obliga a no menospreciar a ningún rival, dada la evolución del fútbol y la globalización de los equipos participantes.

Refiriéndose al estado actual del Atlético de Madrid, Alemany rechazó las versiones que señalan una mala racha del equipo, explicando que dichas percepciones derivan de la reciente derrota como local frente al Bodo/Glimt. El directivo manifestó que la evaluación del rendimiento no debe centrarse únicamente en el resultado más inmediato, ya que la trayectoria de los últimos diez partidos evidencia una dinámica positiva. “Nosotros venimos en un buen momento en general, tenemos una racha en los últimos diez partidos muy buena. Es verdad que en el último partido, que es con lo que nos quedamos siempre, no salió nada y se que el equipo no está en un buen momento. Hay que ir un poquito más allá que el último partido”, aseguró Alemany, citado por Movistar+.

El dirigente detalló que el equipo afronta una fase crucial de la temporada, con ilusiones en las tres competiciones en las que sigue en activo: la Copa del Rey, la Champions League y LaLiga, donde la meta es escalar posiciones. “El equipo está bien, estamos concienciados de que viene un tramo importante de la competición y que tenemos muchas cosas que hacer en las tres competiciones en las que estamos vivos. Estamos en los cuartos de final de la Copa; estamos en la 'Champions' con la intención de llegar muy lejos; y estamos en LaLiga buscando acercarnos hacia arriba”, concluyó Alemany en declaraciones recogidas por el medio.

La intervención de Mateu Alemany ante los medios tras el sorteo de los 'Playoffs' resaltó la estrategia del club en cuanto a altas y bajas durante el mercado de invierno, el análisis de los próximos rivales y el énfasis en la autocrítica sobre el rendimiento deportivo, siempre bajo criterios de exigencia y máxima concentración tanto en la planificación de la plantilla como en la preparación de los compromisos internacionales y domésticos.