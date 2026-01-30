Los precios de producción en EE.UU. suben en diciembre un 0,5%, tres décimas más que el mes anterior

El índice de precios de producción (IPP) de Estados Unidos subió en diciembre un 0,5% frente al avance del 0,2% del mes previo, según ha revelado este viernes la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo.

La agencia ha explicado que esta circunstancia se ha producido después de que la demanda final de bienes se estancase tras crecer un 0,9% el mes anterior. Por el contrario, el factor servicios se disparó al 0,7% desde la lectura plana de noviembre.

El índice subyacente de inflación de la producción, que excluye el impacto de la energía, los alimentos y el comercio por su mayor volatilidad, se anotó en diciembre una expansión del 0,4%, dos décimas más.

En datos interanuales, los precios generales se situaron un 3% por encima de los niveles del último mes de 2024, mientras que los subyacentes hicieron lo propio en un 3,5%. Esto supone mantener en ambos casos las cifras previas, respectivamente.