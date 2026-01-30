Los demócratas del Senado y Casa Blanca llegan a acuerdo para evitar cierre del Gobierno

El plazo de dos semanas acordado para la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) responde a las demandas de los demócratas, quienes buscan utilizar este periodo para impulsar reformas en las políticas migratorias, particularmente en las tácticas aplicadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), tras recientes incidentes donde agentes federales provocaron la muerte de dos civiles en Mineápolis. La noticia del acuerdo, según consignó EFE a partir de reportes de The Hill y fuentes legislativas, confirma que las negociaciones entre demócratas, republicanos y la Casa Blanca han permitido evitar un cierre parcial del Gobierno federal al garantizar fondos para la mayoría de las áreas administrativas hasta septiembre, mientras que el DHS queda cubierto hasta el 13 de febrero por una resolución temporal.

De acuerdo con la información publicada por EFE, el acuerdo surgió después de extensas conversaciones entre senadores de ambos partidos y representantes del Ejecutivo, centradas principalmente en el alcance y la duración de la resolución de continuidad presupuestaria para el DHS. La financiación de esta agencia había sido motivo de desacuerdos, especialmente tras la presión de grupos demócratas que exigen medidas frente al uso de pasamontañas por parte de los agentes de ICE y la implementación obligatoria de cámaras corporales para registrar los operativos.

El medio The Hill detalló que la solución bipartidista divide el paquete presupuestario en dos partes: un proyecto denominado “minibus”, destinado a prorrogar los fondos de la mayoría de las divisiones federales hasta septiembre, y una disposición específica para el DHS, que funcionará bajo los niveles actuales de financiación durante catorce días más. Integrantes demócratas detallaron que esta prórroga concede tiempo adicional para negociar cambios en los protocolos de actuación de ICE y sostener el debate público sobre la política migratoria federal.

Durante las últimas semanas, la dificultad en alcanzar un consenso sobre el presupuesto quedó reflejada en la votación del Senado, donde se rechazó un procedimiento para abrir el debate formal. Parte de la estrategia consistía en presionar desde el ámbito legislativo y social para conseguir reformas concretas en el accionar de las fuerzas del ICE, en especial tras los episodios de violencia letal contra civiles reportados recientemente.

Después del anuncio del acuerdo, el expresidente Donald Trump comunicó en la red Truth Social que trabaja “arduamente” junto al Congreso “para garantizar la financiación plena del Gobierno sin demoras”. Trump calificó el entendimiento como un paso en el que tanto republicanos como demócratas “se han unido para financiar la mayor parte del Gobierno hasta septiembre, al tiempo que han concedido una prórroga al Departamento de Seguridad Nacional”. Según consignó EFE, Trump advirtió que “lo único que puede frenar” a Estados Unidos es “otro cierre prolongado y perjudicial del Gobierno”.

Este acuerdo se confirma cuando Estados Unidos enfrenta la posibilidad de vivir su segundo cierre gubernamental en poco tiempo, ya que el anterior, el más largo en la historia del país, se prolongó por cuarenta y tres días entre el 1 de octubre y el 12 de noviembre de 2025, reseñó la agencia EFE. La resolución actual mantiene en funcionamiento las agencias federales y otorga un periodo adicional para la discusión de reformas pendientes en el terreno migratorio. Legisladores de ambos partidos señalaron que la continuidad de fondos refleja la importancia de evitar interrupciones en los servicios públicos de relevancia nacional, al tiempo que permiten profundizar en el debate sobre la actuación de fuerzas federales como ICE.

De acuerdo con The Hill, los representantes demócratas condicionaron su apoyo a la prórroga presupuestaria para el DHS, exigiendo la introducción de controles adicionales como la restricción del ocultamiento facial con pasamontañas en los operativos y la grabación obligatoria de las intervenciones por parte de los agentes, cuestiones actualmente en disputa por los resultados letales de recientes acciones federales.

Este movimiento legislativo confirma la prioridad política de mantener los servicios estatales funcionando, incluso mientras continúan las negociaciones para reformas en seguridad y migración, una meta perseguida tanto por la Casa Blanca como por la mayoría del Senado. Según EFE, el acuerdo cuenta con el respaldo explícito de ambas bancadas y representa una salida temporal al conflicto presupuestario, bajo el compromiso de reanudar el diálogo sobre las políticas migratorias en las próximas dos semanas. La administración federal, en coordinación con el Congreso, se mantiene alerta ante la posibilidad de nuevos bloqueos en la aprobación de presupuestos.