Liga F alcanza un acuerdo con TVE y TV3/3CAT para la emisión de partidos en abierto

“La televisión en abierto es fundamental para seguir derribando barreras y acercar el fútbol femenino a más hogares”. Con estas palabras, la presidenta de Liga F, Beatriz Álvarez, explicó el significado de la nueva alianza establecida con RTVE y TV3/3CAT para la retransmisión de los partidos, un acuerdo que la competición describió como un paso estratégico hacia la ampliación del alcance y la visibilidad del fútbol femenino en España. Según informó Liga F en un comunicado, la iniciativa garantiza la emisión en abierto de cuatro partidos por jornada de la Liga F Moeve, una medida con la que se busca dar mayor difusión al campeonato, incrementar la base de espectadores y consolidar la proyección mediática tanto de las jugadoras como de los clubes.

El medio Liga F detalló que el acuerdo surge con la intención de fortalecer la presencia audiovisual del campeonato y fomentar el crecimiento sostenible del fútbol femenino, integrando la televisión pública como herramienta clave para conectar con nuevos públicos. Desde la jornada 19, que se disputará entre el 7 y el 8 de febrero, los aficionados podrán seguir dos de los primeros encuentros de esta nueva etapa: la televisión pública realizará la cobertura de los partidos Levante UD-Atlético de Madrid y Real Madrid-RCD Espanyol, tanto a través de RTVE como de TV3 y la plataforma digital 3CAT. Estas transmisiones en abierto se suman a la oferta existente en DAZN, que mantendrá la retransmisión íntegra del campeonato, y a la cobertura de GOL Play, TEN y diversas cadenas autonómicas.

Según detalló el comunicado de Liga F, la decisión responde a la necesidad de “contribuir a fortalecer la difusión de la competición, incrementar las audiencias y consolidar un modelo sostenible”, objetivos que la organización considera centrales en su estrategia de crecimiento. La incorporación de RTVE y TV3/3CAT a la difusión semanal pretende garantizar que el fútbol femenino tenga un espacio fijo en la televisión convencional, permitiendo que la competición esté al alcance de una audiencia más diversa y geográficamente dispersa.

El medio confirmó que este modelo de transmisión se mantendrá durante lo que resta de temporada, asegurando una cobertura constante y regular que podrá observarse tanto por los canales de la televisión pública estatal como por la autonómica catalana y su plataforma digital. La cobertura multiplataforma representa una apuesta por el acceso universal y la diversificación de las vías de consumo de los encuentros, considerando que la oferta en abierto convive con la retransmisión en streaming y canales deportivos especializados.

La presidenta Beatriz Álvarez enfatizó que la apertura de las retransmisiones en señal abierta impulsa el reconocimiento de las futbolistas y los clubes: “Este acuerdo refuerza nuestra voluntad de crecer, de ser accesibles y de seguir generando interés, visibilidad y reconocimiento para nuestras futbolistas y clubes”, afirmó, según recogió Liga F. La organización espera que la visibilidad obtenida a través de estas emisiones contribuya a consolidar nuevos referentes en el deporte femenino y a situar la competición en el panorama deportivo nacional.

Además, el comunicado de Liga F apuntó que la televisión en abierto facilita la conexión con públicos no habituales, lo que podría incrementar la afición por el fútbol femenino y proporcionar un impulso a largo plazo a su sostenibilidad. El modelo propuesto por la Liga integra la oferta tradicional con la digital, en un intento de abarcar a la mayor cantidad de espectadores y responder a las demandas de acceso gratuito y universal al deporte.

La medida también responde a la creciente demanda de igualdad en el tratamiento mediático de las competiciones femeninas, y se alinea con el compromiso de la organización de mejorar la accesibilidad y diversificar la base de seguidores para el fútbol femenino. Al mantener una combinación de retransmisiones exclusivas y en abierto, la Liga F busca estimular el crecimiento del sector y fortalecer su presencia en el panorama mediático español, según consignó Liga F en su informe oficial.

La organización concluyó su anuncio señalando la importancia de esta estrategia para ampliar la base de aficionados, generar nuevos referentes y situar al fútbol femenino en la posición que le corresponde dentro del ámbito deportivo nacional. En línea con esta visión, la decisión de ofrecer cuatro encuentros en abierto por jornada pretende responder tanto al interés de los actuales seguidores como atraer a quienes aún no han tenido acceso regular a los partidos.