Las milicias kurdas de Siria anuncian un alto el fuego con Damasco que incluye un proceso de integración

El acuerdo anunciado contempla la retirada de fuerzas militares de los puntos de contacto y el despliegue de unidades de seguridad sirias en las ciudades clave de Hasaka y Qamishli, como parte de un proceso que aspira a garantizar la plena integración militar, administrativa y social en el noreste de Siria. La noticia principal radica en el entendimiento alcanzado entre las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) y el gobierno de Damasco, que sella un alto el fuego tras semanas de enfrentamientos y abre la vía para la incorporación gradual de las autoridades kurdas y árabes a la estructura estatal siria, según informó el medio Europa Press.

El pacto, presentado formalmente por las FDS este viernes, introduce el compromiso de integrar tanto las fuerzas armadas como las instituciones civiles de la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES) dentro del sistema nacional sirio. Europa Press detalló que esta integración será gradual y comprenderá la creación de una nueva división militar constituida por tres brigadas de las FDS, mientras que una brigada de la ciudad de Kobane pasará a formar parte de una división ubicada bajo la jurisdicción de la gobernación de Alepo.

De acuerdo con Europa Press, el alto el fuego ha surgido después de intensos combates ocurridos en el noreste del país, los cuales se consideraron los más graves desde la caída del expresidente Bashar al Assad en 2023 y la llegada al poder del actual mandatario Ahmed al Shara, exlíder yihadista que alcanzó la presidencia tras una ofensiva que modificó el equilibrio de poder en Siria. La falta de avances en la integración de las fuerzas y administraciones locales dentro de la estructura del Estado fue identificada como uno de los factores que generó el reciente estallido de violencia, añadió el medio.

El acuerdo anunciado especifica como prioridad la retirada de combatientes de ambos bandos de las líneas más sensibles, la entrada de las fuerzas de seguridad dependientes del Ministerio del Interior en zonas urbanas, y el inicio de un proceso de constitución conjunta de unidades militares. También se comprometió la integración de las instituciones de la administración autónoma en el aparato estatal, que incluye la formalización del empleo de funcionarios locales en cargos permanentes, informó Europa Press. Esta medida apunta a normalizar y regularizar la administración en la región, que durante años ha mantenido estructuras separadas de Damasco.

Otro aspecto del acuerdo, consignado por Europa Press, es la negociación para otorgar garantías constitucionales sobre derechos civiles y educativos del pueblo kurdo y de otras comunidades afincadas en el noreste de Siria. Aunque el presidente Ahmed al Shara publicó un decreto hace dos semanas con medidas en ese sentido, desde la AANES persisten exigencias sobre la necesidad de formalizar estos derechos en la carta magna nacional, más allá de medidas administrativas o decretos temporales.

El comunicado difundido por las FDS, citado por Europa Press, destaca que el acuerdo sustenta el objetivo de unificar el territorio sirio y fortalecer los mecanismos de colaboración entre las entidades participantes, orientado a reconstruir áreas afectadas por el conflicto y facilitar el retorno de los desplazados a sus hogares. Las partes han decidido trabajar conjuntamente para restablecer la estabilidad, con especial atención a la situación humanitaria y la reactivación económica y social en las provincias del noreste.

El medio explicó que la suscripción de este pacto ha sucedido en un contexto de grandes transformaciones políticas en Siria. Tras el arribo de Al Shara al Gobierno, se intensificaron las exigencias desde el noreste para lograr la integración plena bajo parámetros de autonomía y reconocimiento, mientras que Damasco buscó reafirmar la soberanía e incorporar las distintas milicias regionales bajo el mando formal de las fuerzas armadas del Estado. Hasta el momento, el Gobierno central no ha emitido comentarios oficiales respecto del acuerdo presentado por las FDS.

El retorno de los desplazados figura entre las garantías expresas del acuerdo, detalló Europa Press, que remarcó que la negociación contempla medidas para restituir a la población deportada y desplazada la posibilidad de regresar a sus hogares, un eje central dentro de las políticas de reconciliación y reconstrucción impulsadas en el periodo posterior a la caída de Al Assad.

La formalización del empleo de funcionarios y la integración de los sistemas educativos regionales dentro de la estructura nacional representan, según el comunicado de las fuerzas kurdas, pasos dirigidos a consolidar la cohesión interna y garantizar derechos fundamentales de las comunidades históricamente marginadas, reportó Europa Press.

El proceso de alto el fuego, integración y reformas administrativas anunciado abre una etapa de cooperación, con el objetivo de poner fin a la fragmentación territorial que ha marcado a Siria durante más de una década de guerra civil, un proceso que según las FDS buscará “la plena integración en la región mediante el fortalecimiento de la cooperación entre las partes involucradas y la unificación de esfuerzos para la reconstrucción del país”.

Europa Press consignó que la evolución del acuerdo se mantendrá bajo seguimiento, a la espera de pronunciamientos oficiales por parte del gobierno sirio y del avance efectivo en el terreno de los compromisos suscritos, en particular la implementación de las garantías constitucionales y los procedimientos de incorporación de las autoridades administrativas y militares locales.