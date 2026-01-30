La mitad de los profesionales del videojuego cree que la IA generativa tiene un impacto negativo en la industria

La mitad de los profesionales del videojuegos cree que la inteligencia artificial (IA) generativa tiene un impacto negativo en la industria, donde su adopción todavía no es masiva, dado que solo el 36 por ciento afirma que usa esta tecnología en su trabajo diario.

Uno de cada tres (36%) trabajadores de la industria de los videojuegos emplea la inteligencia artificial generativa, pero su uso es mayor en las empresas editoras y firmas de marketing (58%) que en los propios estudios (30%).

Estos datos, recogidos en el informe '2026 State of the Game Industry', de Game Developers Conference, a partir de una encuesta a 2.300 profesionales, revelan el impacto que tiene el trabajo de los empleados y donde trabajan en la adopción de las herramientas de IA generativa.

En general, usan principalmente ChatGPT (74%), Gemini (37%) y Copilot (22%), y lo hacen en tareas de investigación o lluvia de ideas (81%), en tareas diarias redactar 'emails' o planificar (47%) y asistencia en la programación (47%).

El 52 por ciento de los participantes en la encuesta afirman que las herramientas de IA generativa se usan en la empresa donde trabajan. El 78 por ciento, además, asegura que en su empresa hay políticas internas sobre el uso de esta tecnología, siento la política más común el uso opcional.

En lo que respecta a la opinión que tienen estos trabajadores sobre la IA generativa, el informe recoge que el 52 por ciento considera que esta tecnología está teniendo un impacto negativo en la industria.

Este dato indica que a medida que los trabajadores conocen mejor y usan más las herramientas de IA generativa, menos aprecio le tienen, ya que esa misma opinión fue expresada el año pasado por el 30 por ciento de los encuestados, y en 2024 por el 18 por ciento.

Las peores opiniones se recogen entre los trabajadores de las áreas de visual y artes técnicas (64%), diseño de juego y narrativa (63%) y programación de juego (59%).

Por el contrario, el 7 por ciento de los encuestados cree que la IA generativa está teniendo un impacto positivo en la industria, aunque esta cifra es menor que la recogida en el informe del año pasado (13%) y en 2024 (21%).

Quienes ven con buenos ojos esta tecnología son, principalmente, altos ejecutivos y los empleados dedicados a las operaciones de negocio (19%).