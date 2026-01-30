La Infanta Sofía afronta su segundo acto en solitario coincidiendo con el 58 cumpleaños del Rey Felipe VI

Durante su estancia en Madrid, la hija menor de los Reyes de España participó en una actividad que coincidió con el 58 cumpleaños del Rey Felipe VI. Tal como publicó el medio, la Infanta Sofía se desplazó desde Lisboa, ciudad donde cursa estudios superiores en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en un centro universitario privado, para asistir a su segundo acto institucional en solitario. En esta oportunidad, la Infanta se unió a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para recorrer las instalaciones del Centro de Cría y Adiestramiento de la Fundación ONCE del Perro Guía, ubicado en Boadilla del Monte.

De acuerdo con la información publicada, el centro visitado por la Infanta Sofía cumple una función social relevante: allí se crían y adiestran perros guía destinados a personas ciegas o con discapacidad visual grave. El objetivo declarado de este programa es favorecer la autonomía y la seguridad en los desplazamientos de este colectivo, lo que otorga a la visita un marcado componente institucional.

Según describió la fuente, este compromiso de la Infanta Sofía forma parte del proceso de consolidación de su perfil público, aspecto especialmente significativo tras haber asumido, en diciembre de 2024, la presidencia en solitario de los Premios de Fotografía de Patrimonio Nacional que llevan su nombre. Se trata de pasos que refuerzan su integración en la agenda oficial de la Casa Real, sin el acompañamiento de sus padres ni de su hermana, la Princesa de Asturias.

Tal como detalló el medio, la presencia de Isabel Díaz Ayuso en el acto subrayó la entidad del evento, al congregar a representantes de la monarquía y del gobierno madrileño en una iniciativa orientada al apoyo a la discapacidad. El tono del encuentro, reflejado en la cobertura original, mostró a la Infanta Sofía desenvolviéndose con soltura y comodidad ante los medios de comunicación, aspecto que destacó entre los asistentes a la jornada.

La fuente también informó sobre la imagen que proyectó la Infanta durante la visita. Con próxima mayoría de edad, su aparición en Madrid se produjo a escasos meses de su cumpleaños número diecinueve, previsto para el día 29 de abril. En cuanto a su indumentaria, el medio consignó que la Infanta Sofía escogió prendas acordes a una imagen moderna y juvenil, como jeans oscuros de corte acampanado, un top negro de punto y una blazer gris jaspeada con solapas clásicas y bolsillos frontales. Esta elección de vestuario evocó guiños al estilo de la Reina Letizia, quien ha optado por prendas de características similares en ocasiones anteriores.

Según reportó el mismo medio, la selección de accesorios resultó discreta, ya que la Infanta prescindió de bolso y optó por calzado de botín negro con tacón cuadrado, decisión que proporcionó un matiz de sofisticación a su atuendo. Además, a diferencia de sus apariciones junto a su madre o su hermana —en las que suele adecuar su calzado para disimular la diferencia de altura con el resto de la familia—, eligió un calzado que realzaba esa diferencia, presentando así una imagen más personal.

El cuidado de la imagen personal se reflejó en su peinado, luciendo melena larga con ondas abiertas en la parte delantera que enmarcaban el rostro, además de apostar por un maquillaje de acabado natural con un toque de color rosado en los labios. Este tipo de elección estilística refuerza la impresión de una identidad propia en su transición hacia el protagonismo institucional.

El regreso temporal de la Infanta a la agenda pública española se produce tras su última aparición en eventos oficiales, donde su presencia fue notoria en el funeral y entierro de la hermana de la Reina Sofía, Irene de Grecia, en Atenas. Según informó la fuente, estos compromisos van en sintonía con el incremento paulatino de su actividad pública, en línea con el proceso de preparación protocolaria correspondiente a los miembros de la Familia Real.

El medio indicó que la realización de este acto en solitario, enmarcado en una fecha de significado especial para la Familia Real, subraya el peso de la institución monárquica en la promoción de iniciativas de inclusión y apoyo social. La visita al centro de la Fundación ONCE permitió a la Infanta Sofía interactuar con los responsables del programa y conocer de cerca los procesos de cría y educación de los perros guía, insistiendo en la importancia de este servicio para las personas con discapacidad.

Durante el recorrido, la Infanta y la presidenta autonómica mantuvieron conversaciones con personal y beneficiarios del centro, quienes les explicaron tanto las etapas del adiestramiento canino como la experiencia de recibir apoyo de estos animales en la vida cotidiana. Según consignó el medio, este tipo de encuentros pone en valor la función de la monarquía en la representación y visibilización de causas sociales.

La ceremonia concluyó tras varias horas de visita, coincidiendo con el aniversario del monarca. Según el medio, la Infanta Sofía aprovechó este viaje no solo para asistir a este acto institucional, sino también para sumarse a la celebración privada del cumpleaños de su padre, agregando una dimensión familiar a su estancia madrileña.