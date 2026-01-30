La huelga de trenes de febrero afectará a Renfe, Ouigo, Iryo y las principales empresas de mercancías

La huelga convocada por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) para los días 9, 10 y 11 de febrero, a la que se han sumado el resto de colectivos del sector, afectará a las circulaciones de las tres empresas de pasajeros (Renfe, Iryo y Ouigo) y a las cinco principales compañías de mercancías (Medway, Captrain, Transervi, Redalsa y Tracción Rail).

Según recuerda el sindicato en un comunicado, los paros serán a jornada completa y reclaman un cambio estructural que garantice la seguridad y la calidad del sistema ferroviario español, tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

"Resulta incomprensible que determinadas actuaciones de diagnóstico se realicen con espacios temporales de meses desde la última revisión. Igualmente, resulta incomprensible observar el deterioro paulatino de la infraestructura, que daña a los vehículos, supone un riesgo laboral para los profesionales y una absoluta pérdida de confort para los usuarios, además de los riesgos añadidos que, a medio plazo, conlleva para la operación", argumenta Semaf.

Por ello, reivindican un cambio estructural en la adopción y aplicación de mecanismos en todo el ámbito ferroviario, empezando por adoptar medidas cuando un profesional comunique formalmente situaciones de riesgo y anomalías en las infraestructuras ferroviarias o por la adopción proactiva de actuaciones frecuentes de diagnóstico y prevención sobre la red.

"Es necesaria una completa revisión de las actuaciones y de los protocolos en materia de seguridad, así como de los mecanismos de aplicación de la seguridad en los diferentes supuestos", añade.

Previamente a la huelga, el conjunto de los sindicatos del sector se concentrará el próximo lunes, 2 de febrero, a las 12.00 horas, ante la sede en Madrid del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.