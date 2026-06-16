Agencias

Rusia espera la llegada de Witkoff y Kushner tras la firma de acuerdo entre EE.UU. e Irán

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Moscú, 16 jun (EFE).- Rusia espera la llegada de los emisarios estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, tras la firma de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra iniciada a finales de febrero, programada para el 19 de junio, anunció hoy el Kremlin.

"Esperamos que, tras la firma del acuerdo con Irán el viernes, se presente la oportunidad para que dos representantes (de la Casa Blanca) bien conocido por nosotros —Witkoff y Kushner— vengan a Moscú", dijo a la prensa el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov.

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El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, dijo la víspera que los mandatarios de Rusia, Vladímir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, hablaron durante su conversación telefónica sostenida el domingo sobre la pronta llegada a la capital rusa de los enviados especiales de la Casa Blanca.

Lavrov también insistió en que Moscú está "comprometido con los acuerdos alcanzados el 15 de agosto del pasado año en Alaska", en alusión a la cumbre entre Putin y Trump.

"Putin ha dicho en numerosas ocasiones que aceptó la propuesta de Trump. Nosotros, por supuesto, esperamos que esa postura, que fue consensuada sobre la base de la propuesta estadounidense, se haga realidad", dijo.

Rusia nunca explicó cuáles son los acuerdos alcanzados en Anchorage, aunque la prensa apunta que se trataba del control del Donbás por parte de Moscú, quien renunciaría a tomar en su totalidad las regiones sureñas de Jersón y Zaporiyia.

La última visita de Witkoff y Kushner a Rusia tuvo lugar en enero pasado. EFE

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