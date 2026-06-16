Una red global de víctimas pide al Vaticano una ley de tolerancia cero contra los abusos

Roma, 16 jun (EFE).- La Comisión Pontificia para la Protección de Menores (CEP) clausuró este martes su primer encuentro presencial con la organización internacional Ending Clergy Abuse (ECA), unas jornadas marcadas por la petición de las víctimas de crear una ley canónica universal de tolerancia cero que expulse permanentemente del ministerio a los clérigos abusadores.

La reunión de dos días, celebrada en el Palazzo Maffei de la capital italiana bajo el nombre de "Diálogos de Roma sobre la Protección", fue promovida por el papa León XIV tras una audiencia con la junta directiva de la asociación en octubre de 2025, según informó la comisión vaticana en un comunicado.

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Durante las sesiones, los representantes de la organización de víctimas —con presencia en 14 países de cinco continentes— exigieron que la Iglesia católica adopte de forma global los estándares de rendición de cuentas vigentes en Estados Unidos, los cuales imponen la expulsión irrevocable del sacerdocio una vez que el abuso es admitido o probado.

Asimismo, las delegaciones abordaron la necesidad de ampliar las medidas de protección eclesiales más allá de los menores para incluir a "personas en situación de vulnerabilidad", un colectivo que engloba de forma expresa a religiosas, sacerdotes, seminaristas y miembros de movimientos laicos.

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El presidente de la comisión pontificia, el arzobispo Thibault Verny, subrayó en la apertura que la obligación institucional de escuchar a las víctimas "debe ser un ejercicio activo con resultados concretos para ser creíble".

Por su parte, la presidenta de la junta directiva de ECA, Gemma Hickey, apeló a la "responsabilidad compartida" para erradicar el abuso infantil dentro de las estructuras eclesiales actuales.

Tras los debates, el Vaticano expuso los estatutos promulgados el pasado sábado, que refuerzan su capacidad para auditar a las diócesis locales y elevar informes de irregularidades directamente a la Curia, además de la metodología del Informe Anual que auditará a las iglesias locales.

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Finalmente, ambas partes acordaron establecer mecanismos de comunicación permanente y avanzar en propuestas de reforma del derecho canónico para superar las barreras culturales y estructurales de cada región. EFE