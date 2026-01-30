Israel reabre este domingo el paso de Rafá para el movimiento limitado de personas en ambas direcciones

El Coordinador de Actividades del Gobierno de Israel en los Territorios (COGAT) aclaró que el regreso de los habitantes de Gaza que se encontraban en Egipto podrá realizarse únicamente si cuentan con la aprobación expresa de las autoridades israelíes, y este procedimiento será reforzado a través de verificaciones llevadas adelante en el paso fronterizo por la misión policial de la Unión Europea, en colaboración con las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), según informó el medio.

La reapertura del paso de Rafá, programada para el domingo 1 de febrero, había sido confirmada previamente por COGAT como parte de los compromisos asumidos en el acuerdo de alto el fuego relativo a la Franja de Gaza, según reportó el medio. Se especificó que el cruce admitirá solo el tránsito restringido de personas, quedando excluida la circulación de bienes y mercancías. Además, la gestión de quienes transiten por este paso fronterizo requerirá una autorización individualizada de Israel, cumpliendo con los requisitos de identificación y en plena coordinación con las autoridades egipcias, en condiciones estrictas que excluyen la entrada libre.

De acuerdo con la información publicada por el medio, la administración del paso fronterizo de Rafá operará bajo un esquema de supervisión internacional reforzada. La misión policial de la Unión Europea estará al frente de labores de control y verificación directamente en el cruce, y este despliegue se complementará con la existencia de un “corredor designado” vigilado por las FDI en un sector delimitado y bajo control israelí. Este mecanismo busca garantizar la identificación y filtrado de personas autorizadas para cruzar en ambas direcciones, según detalló COGAT en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.

El anuncio sobre la reapertura del cruce fronterizo sigue la declaración realizada días atrás por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien señaló que la medida solo se activaría luego de que Hamás entregara a todos los rehenes vivos en su poder y proporcionara detalles sobre el paradero de los cuerpos de quienes habían fallecido en cautiverio. Netanyahu destacó que el regreso del último rehén, identificado como el sargento mayor Ran Gvili, formaba parte de las condiciones para avanzar con esta medida, según informó el medio.

La coordinación para la reapertura implica un acuerdo tripartito entre Israel, Egipto y las entidades europeas, estableciendo un control estricto orientado a evitar movimientos no autorizados y regular el flujo de personas en el contexto del cese al fuego temporal en la región. La autoridad militar israelí sostuvo que este régimen de verificación servirá para controlar de manera exhaustiva las entradas y salidas de la Franja de Gaza, limitando el paso a quienes cumplan todos los requisitos de revisión y autorización previa.

De acuerdo con lo publicado por el medio, la reapertura del paso de Rafá en estas condiciones representa un componente operativo del acuerdo de tregua y responde tanto a las preocupaciones de seguridad israelíes como al interés internacional en garantizar la supervisión de los movimientos entre Gaza y Egipto. El despliegue de la misión de la Unión Europea y el involucramiento de las FDI en el corredor designado refuerzan la restricción y supervisión de los desplazamientos en la zona fronteriza.