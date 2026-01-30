Feijóo lleva la situación de Venezuela a la cumbre del PPE y promueve que María Corina Machado intervenga en el foro

Durante la intervención telemática de María Corina Machado en la cumbre del Partido Popular Europeo (PPE) celebrada en Zagreb, la líder venezolana expuso ante los dirigentes del bloque político europeo sus recientes gestiones internacionales y la situación de la oposición a Nicolás Maduro. Según detalló Europa Press, la participación de Machado se produjo a instancias del presidente del Partido Popular español, Alberto Núñez Feijóo, quien promovió activamente que la líder opositora pudiera dirigirse de forma directa a los líderes conservadores europeos. De este modo, la cita sirvió para trasladar la causa democrática venezolana al centro del debate de las fuerzas políticas de la derecha europea, mientras también se discutían temas estratégicos como comercio, agricultura, seguridad e inmigración de cara a las prioridades del bloque hasta 2026.

El evento, convocado por el presidente del PPE, Manfred Weber, y por el primer ministro croata Andrej Plenkovic, reunió en la capital de Croacia a delegaciones de los partidos afiliados de la Unión Europea. Allí, el presidente del PP español proyectó convertir a su partido en puente entre el continente europeo y los representantes de la oposición venezolana, enfatizando la situación de Edmundo González y María Corina Machado, según informó Europa Press. Desde la sede nacional del Partido Popular, se destacó que el Gobierno de España habría cedido ese papel, y que correspondía al PP asumirlo en el contexto europeo. Fuentes cercanas a la dirección del partido recalcaron además que Feijóo se involucró personalmente en las gestiones para facilitar la intervención de Machado ante el foro europeo, marcando un posicionamiento explícito de respaldo a la causa opositora en Venezuela.

En su intervención a puerta cerrada, Machado describió sus contactos políticos en Washington, entre ellos una reciente reunión con el presidente de Estados Unidos en la Casa Blanca y otra con el secretario de Estado Marco Rubio. Durante estas conversaciones, Machado subrayó el respaldo recibido por parte del gobierno estadounidense, argumentando que “el Gobierno de Trump es el único que ha arriesgado la vida de sus propios ciudadanos por la libertad de Venezuela”, según citó Europa Press. Sus declaraciones buscaron persuadir a los líderes europeos para que asuman un mayor protagonismo en el respaldo a la oposición venezolana.

El liderazgo del Partido Popular español insistió, de acuerdo con Europa Press, en la necesidad de que el PPE defina formalmente su apoyo a la causa democrática venezolana y que haga propio el respaldo brindado desde el PP a figuras como Machado y González. Fuentes próximas a Feijóo interpretaron la participación de Machado como un gesto destinado a reforzar ese compromiso dentro del grupo parlamentario europeo, impulsando que los conservadores asuman la defensa de los principios democráticos en Venezuela como una prioridad política exterior. Desde la dirección nacional del partido se remarcó que la iniciativa forma parte de un esfuerzo sostenido para mantener la causa venezolana visible en la agenda europea tras el supuesto desentendimiento del Ejecutivo español.

Además de la cuestión venezolana, Feijóo trasladó a Zagreb su posición en materia migratoria y sobre el acuerdo con Mercosur. Según recogió Europa Press, el presidente del PP manifestó su rechazo a la regularización extraordinaria de inmigrantes adoptada por el Gobierno de Pedro Sánchez, argumentando que esta política contradice el contenido del Pacto europeo de Migración y Asilo. El posicionamiento del PP, según fuentes del partido consultadas por Europa Press, se fundamenta en la percepción de que la iniciativa gubernamental prescinde del debate parlamentario y obedece a criterios ajenos a los consensuados en la Unión Europea.

Durante la cumbre, Feijóo también se refirió a la agenda agrícola y comercial, en concreto sobre la postura del PP frente al acuerdo de Mercosur. De acuerdo con fuentes partidarias, el apoyo del PP a la ratificación del tratado dependerá de la existencia de garantías suficientes para los ganaderos y agricultores españoles. Esta posición, endurecida en las últimas semanas en consonancia con las protestas del sector agrario, ha sido interpretada, según el análisis recogido por Europa Press, como una respuesta tanto a las inquietudes de los productores como a la competencia política con otras formaciones del espectro conservador, como Vox. Los portavoces del PP reiteraron que sin el cumplimiento de los requisitos de protección al sector productivo nacional, su partido no respaldará el acuerdo con Mercosur.

El debate sobre la regularización de inmigrantes ocupó parte central en el encuentro. Según la información de Europa Press, Feijóo sostuvo en una reciente entrevista que la política migratoria del gobierno “va en contra de lo que están haciendo todos los socios de la Unión Europea, que están controlando la inmigración y en España se abre al descontrol”. El dirigente acusó al Ejecutivo de provocar un “efecto llamada”, advirtiendo que la concesión de la residencia legal tras la entrada irregular no debe considerarse como una vía legítima.

En el conjunto de las deliberaciones del PPE en Zagreb, los líderes europeos abordaron la definición de las prioridades estratégicas del grupo para el periodo hasta 2026. Los asuntos prioritarios discutidos incluyen el área de comercio internacional, la reforma de políticas agrícolas, la estrategia de seguridad comunitaria y la gestión migratoria, en cuyo contexto se inscriben las propuestas defendidas por Feijóo. Europa Press consignó que el encuentro sirve como plataforma para el intercambio de posturas en materia de política exterior, poniendo de relieve la influencia española sobre los planteamientos del PPE respecto a América Latina.

La presencia de líderes y representantes de los principales partidos conservadores de Europa, sumada a la intervención de figuras políticas de la oposición venezolana, subrayó el carácter internacional del encuentro. Según publicó Europa Press, la cumbre se centró en revisar el papel de la Unión Europea en un contexto global catalogado como volátil, con énfasis en el reposicionamiento del partido en temas de relevancia transcontinental. El Partido Popular español, bajo la dirección de Feijóo, utilizó este foro para intensificar su imagen como interlocutor europeo ante crisis democráticas en terceros países y para remarcar prioridades en la agenda interna del bloque europeo en cuestiones migratorias y comerciales.

Las intervenciones y propuestas presentadas en Zagreb se interpretan, según Europa Press, como parte de una estrategia de los partidos miembros del PPE para influir tanto en los debates internos del grupo como en las posiciones oficiales que definirán la política europea de los próximos años, especialmente en áreas vinculadas a seguridad migratoria, comercio internacional y los apoyos diplomáticos en situaciones de conflicto en América Latina.