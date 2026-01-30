El uruguayo Cáceres dice que América necesita ganar la Copa de campeones de Concacaf

México, 30 ene (EFE).- El uruguayo Sebastián Cáceres, defensa del América mexicano, afirmó este viernes que al equipo le hace falta ganar una Copa de Campeones de la Concacaf para trascender.

"Sabemos que debemos aspirar a ganar todas las competencias, principalmente la Concacaf, se lo debemos al dueño del equipo y a la afición. Estamos enfocados en ello, es algo que se nos exige, por la importancia de tener un título internacional para trascender", dijo.

A pesar de que el América es, junto con Cruz Azul, el equipo más ganador de la Copa de Campeones, con siete títulos cada uno, las Águilas no levantan este trofeo desde 2016, una sequía que intentarán terminar en esta edición del torneo.

"Estamos muy enfocados en ganar la Concacaf, es algo que tenemos pendiente y vamos a trabajar con todo lo que tenemos para lograrlo", aseveró el zaguero.

Las Águilas debutarán en la primera ronda de la Copa de Campeones de Concacaf el próximo martes con su visita al Olimpia de Honduras.

El equipo dirigido por el brasileño André Jardine no llega en buen momento al certamen de la zona.

En el Clausura local, en el que es el único equipo que no ha anotado, marcha decimoquinto con apenas dos puntos en tres partidos, algo que Sebastián Cáceres espera solucionar.

"Dejamos de hacer varias cosas que nos funcionaron en torneos pasados, pero André confía en que vamos a mejorar. Hemos ajustado en lo defensivo y en la posesión del balón, aunque aún no generamos muchas opciones al frente, pero estamos trabajado de manera intensa para corregirlo", explicó.

El nacido en Montevideo negó que la visita que este viernes les hizo Emilio Azcarraga Jean, propietario del equipo, fuera para recriminarlos por el mal momento.

"Fue inesperada su visita, pero siempre es grato tenerlo acá porque nos manifiesta las expectativas que tiene de nosotros para conseguir los objetivos", concluyó.

Este sábado el América recibirá al Necaxa en la cuarta jornada del Clausura.EFE asMéxico, 30 ene (EFE).- El uruguayo Sebastián Cáceres, defensa del América del fútbol mexicano, aseveró este viernes que al equipo le hace falta ganar una Copa de Campeones de Concacaf para trascender internacionalmente.

A pesar de que el América es, junto con Cruz Azul, el equipo más ganador de la Copa de Campeones, con siete títulos cada uno, las Águilas no levantan este trofeo desde el 2016, una sequía que intentarán terminar en esta edición del torneo.

"Estamos muy enfocados en ganar la Concacaf, es algo que tenemos pendiente y vamos a trabajar con todo lo que tenemos para lograrlo", aseveró el zaguero.

Las Águilas debutarán en la primera ronda de la Copa de Campeones de Concacaf el próximo martes con su visita al Olimpia de Honduras.

El equipo dirigido por el brasileño André Jardine no llega en buen momento al certamen de la zona.

En el Clausura local, en el que es el único equipo que no ha anotado, marcha decimoquinto con apenas dos puntos en tres partidos, algo que Sebastián Cáceres espera solucionar.

"Dejamos de hacer varias cosas que nos funcionaron en torneos pasados, pero André confía en que vamos a mejorar. Hemos ajustado en lo defensivo y en la posesión del balón, aunque aún no generamos muchas opciones al frente, pero estamos trabajado de manera intensa para corregirlo", explicó.

El nacido en Montevideo negó que la visita que este viernes les hizo Emilio Azcarraga Jean, propietario del equipo, fuera para recriminarlos por el mal momento.

"Fue inesperada su visita, pero siempre es grato tenerlo acá porque nos manifiesta las expectativas que tiene de nosotros para conseguir los objetivos", concluyó.

Este sábado el América recibirá al Necaxa en la cuarta jornada del Clausura.