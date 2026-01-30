El presidente de ACOR defiende que en la UE hay suficiente azúcar para los consumidores: "Todo lo que entre sobra"

Jesús Posadas expresó su preocupación ante el marco de la nueva Política Agrícola Común (PAC) y las implicaciones que podría acarrear para la seguridad alimentaria europea, destacando que resulta inviable mantener los mismos niveles de exigencia y seguridad con una financiación reducida. Durante la visita de Alfonso Fernández Mañueco, presidente del Partido Popular, a la planta de tratamientos de aceites y oleaginosas de la cooperativa ACOR en Olmedo, Posadas aprovechó el encuentro para abordar los desafíos actuales del sector agrícola y advertir sobre la amenaza que supone la entrada de productos agrícolas de países del Mercosur en condiciones que considera desiguales.

Según informó el medio, el presidente de ACOR defendió la autosuficiencia de la Unión Europea en la producción de azúcar, al afirmar que la oferta actual cubre plenamente la demanda de los consumidores europeos. Posadas afirmó: “Todo kilo de azúcar que entre de fuera sobra, ya hay suficiente azúcar en la UE para que todos los consumidores tengamos”. Esta declaración se produce en un contexto en el que el sector rural manifiesta inquietud por los términos del acuerdo entre la Unión Europea y los países del Mercosur, especialmente en lo que respecta a la competencia en igualdad de condiciones y a los controles fitosanitarios y sociales.

El medio detalló que Posadas señaló que los agricultores viven una etapa que calificó de inestable y llena de preocupaciones, agravada por el escenario normativo de la nueva PAC. Entre las preocupaciones, destaca la ausencia de un principio de reciprocidad en los acuerdos comerciales con Mercosur, lo que implica que Europa mantendría exigencias medioambientales, laborales y de seguridad alimentaria más estrictas que las impuestas a la producción importada desde terceros países. Esta falta de equidad, según sus palabras, podría suponer el riesgo de desestabilizar al sector y afectar la competitividad de los productores europeos.

Posadas, siempre según consignó el medio, subrayó que la entrada de azúcar de fuera del espacio comunitario no responde a necesidades de consumo, sino que tiene potencial de perjudicar al sector remolachero y cooperativista, que considera clave para la cadena alimentaria continental. Señaló que la seguridad alimentaria europea depende del mantenimiento del tejido productivo local y de la existencia de condiciones de competencia equitativas. Su exposición incluyó un llamado a revisar tanto los mecanismos de reciprocidad en el comercio internacional como las estrategias de apoyo financiero de la PAC, con el fin de evitar que las demandas regulatorias y de sostenibilidad se tornen insostenibles para los productores.

El presidente de ACOR planteó, según publicó la fuente, que la viabilidad económica de la agricultura europea pasa por asegurar que las producciones comunitarias no sean desplazadas por importaciones favorecidas por costes laborales más bajos o normativas menos estrictas en terceros países. Recordó que un desequilibrio en este ámbito podría repercutir en la estabilidad social y en la garantía de suministro de alimentos dentro del continente.

La intervención de Posadas coincidió con un momento de alta sensibilidad para los agricultores europeos, quienes afrontan la revisión de las ayudas y requisitos de la PAC. El dirigente recalcó que exigir más con menos recursos resulta incompatible con los objetivos de garantizar la calidad, la seguridad y la autosuficiencia del sistema alimentario. Según detalló el medio, Posadas sostiene que si no se corrigen estos elementos, se incrementa el riesgo de pérdida de competitividad y vulnerabilidad en el suministro de productos básicos como el azúcar.

El presidente del PP, Fernández Mañueco, presenció las declaraciones de Posadas en las instalaciones de ACOR en Valladolid, en un contexto en el que las cooperativas agrarias vienen trasladando sus reclamaciones a los responsables políticos de la región. El medio contextualizó que ACOR, como una de las principales cooperativas azucareras, representa a productores que se ven directamente afectados por las decisiones comunitarias sobre política agrícola y comercio exterior.

La inquietud reflejada en las palabras de Posadas sintetiza un clima de especial vigilancia dentro del sector primario europeo ante los cambios legislativos y el avance de acuerdos internacionales que, según los productores consultados por el medio, podrían redefinir el entorno de competencia y producción para los próximos años.