El Gobierno sirio y las milicias kurdas pactan el alto el fuego y el comienzo de un proceso de integración

Las demandas de garantías constitucionales para la identidad y los derechos civiles de los kurdos y otras comunidades en el noreste de Siria persistieron durante las semanas posteriores al relevo presidencial que puso fin al mandato de Bashar al Assad, catalizando la negociación de un nuevo pacto entre combatientes kurdo-árabes y el Gobierno central. Según informó el medio oficial SANA y consignaron las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), ambas partes han oficializado este viernes un acuerdo de alto el fuego, dando inicio a un proceso de integración tanto militar como administrativa, tras los enfrentamientos más intensos registrados en la región desde el cambio de Gobierno a finales de 2023.

De acuerdo con lo publicado por las FDS y confirmado por SANA, el pacto establece, como primer paso, la retirada de las respectivas fuerzas militares de puntos de contacto en las zonas en disputa y el despliegue de personal del Ministerio del Interior sirio en los principales núcleos urbanos de Hasaka y Qamishli, dos enclaves estratégicos en el noreste del país. El acuerdo estipula también la creación gradual de nuevas formaciones militares conjuntas, como una división compuesta por tres brigadas de las FDS y una brigada adicional en Kobane, subordinadas a divisiones oficiales bajo jurisdicción de la gobernación de Alepo.

El medio SANA detalló que esta medida responde a la necesidad de contener la escalada de violencia que surgió tras la interrupción del primer intento de integración pactado el pasado 18 de enero, cuando el actual presidente, Ahmed al Shara, anunció un alto el fuego otorgando a Damasco el control pleno sobre puntos críticos del noreste sirio: Raqqa, Deir Ezzor y Hasaka. A cambio, se preveía la integración escalonada de estructuras militares y gubernamentales kurdas en el aparato estatal sirio; sin embargo, ambas partes reportaron repetidas violaciones de ese acuerdo en las semanas sucesivas, lo que desembocó en nuevos combates.

El acuerdo firmado este viernes enfoca ahora sus esfuerzos en la consolidación administrativa. Se prevé que las instituciones de la Administración Autónoma para el Norte y el Este de Siria (AANES) se integrarán dentro de las estructuras estatales sirias, incluyendo la incorporación permanente de empleados y funcionarios. Paralelamente, el pacto aborda temas fundamentales para las comunidades kurdas: el blindaje de los derechos civiles, avances en materia educativa y la garantía de retorno seguro para las personas desplazadas por el conflicto.

Según la declaración pública de las Fuerzas Democráticas Sirias reproducida por varios medios, el objetivo central del entendimiento es la unificación territorial y política de Siria, estableciendo mecanismos de cooperación y gestión conjunta orientados a la reconstrucción y estabilización del país. En ese marco, el Gobierno central retomará además la gestión de los campamentos que albergan a familiares y excombatientes del Estado Islámico, hasta ahora bajo custodia de fuerzas kurdas.

El pacto presentado este viernes revive las bases del texto divulgado en enero, pero introduce pasos operativos concretos de integración y compromiso para ambas partes. Además, según publicó SANA, el Gobierno sirio ofreció a Estados Unidos "plena cooperación en la lucha contra células del Estado Islámico", reconociendo el papel de las milicias kurdas como socios estratégicos de Washington en el territorio sirio.

Periodos previos de estancamiento en el proceso de integración tuvieron consecuencias directas sobre la seguridad y el control en la región, complicando la administración efectiva y provocando desplazamientos masivos. A diferencia de soluciones temporales anteriores, el nuevo acuerdo incorpora mecanismos legales para la contratación permanente de funcionarios y la inserción de la administración regional en el aparato estatal, un paso considerado esencial por la AANES para la salvaguarda de los intereses de las distintas comunidades del noreste de Siria.

El desarrollo de estas medidas de desescalada y cooperación ocurre en un contexto de inestabilidad posterior al cambio presidencial. La ofensiva relámpago que propició la caída de al Assad a manos de Ahmed al Shara implicó un cambio en las prioridades del Gobierno sirio respecto al manejo de la autonomía regional y la participación de milicias no estatales. El decreto emitido por al Shara dos semanas atrás ya señalaba una disposición a reconocer la diversidad étnica y cultural, aunque distintos representantes de la región kurda insisten en la necesidad de formalizar estos compromisos a través de una reforma constitucional.

Según consignó SANA y refrendaron las FDS en sus canales oficiales, la integración planteada no ocurre solo en el plano militar. La inclusión de las estructuras educativas y civiles prevé nuevas garantías para lenguas y sistemas de enseñanza propios del pueblo kurdo, así como vías para la reincorporación de familias desplazadas por los enfrentamientos recientes.

Este acuerdo no solo implica el cese inmediato de hostilidades, sino que también busca allanar el camino para la formación paulatina de cuerpos y mandos mixtos, y establecer una participación más inclusiva en las instituciones del Estado sirio. Distintos actores involucrados han reiterado, según SANA, que la plena implementación de estos acuerdos dependerá del respeto a los cronogramas y garantías acordadas, en un contexto en el que las denuncias por incumplimientos han sido constantes tras anteriores intentos de integración.

El despliegue en ciudades clave como Hasaka y Qamishli, bajo supervisión del Ministerio del Interior, constituye un elemento central para el monitoreo y la prevención de eventuales rebrotes de violencia. Del mismo modo, la reestructuración y absorción de las Fuerzas Democráticas Sirias dentro del marco militar nacional genera expectativas sobre la rapidez y efectividad con la que puedan funcionar los nuevos comandos conjuntos.

El medio SANA, así como los comunicados de las propias FDS, enfatizan que el entendimiento también persigue consolidar la cooperación internacional a través de la lucha contra amenazas como el Estado Islámico, fortaleciendo la interlocución del Estado sirio con actores extranjeros, especialmente Estados Unidos, que mantiene presencia e interés operacional en el noreste del país.