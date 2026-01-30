Ecuador se ahorrará pagar 587 millones de euros de deuda este año con la recompra de bonos 2030 y 2035

Ecuador se ahorrará el pago de alrededor de 698 millones de dólares (587 millones de euros) este año mediante la recompra de los bonos 2030 y 2035.

"Como consecuencia de esta recompra, el Estado ya no debe pagar alrededor de 698 millones de dólares en 2026, correspondiente al servicio de deuda de los bonos recomprados", según ha informado el ministerio de Economía y Finanzas del país en un comunicado.

En concreto, la operación de recompra de estos bonos ascendió a un total de 3.000 millones de dólares en efectivo (2.526 millones de euros) financiada en partes iguales: unos 1.500 millones de dólares (1.263 millones de euros) con recursos propios de endeudamiento de libre disponibilidad y otros 1.500 millones con recursos provenientes de la nueva emisión internacional.

Además, el Estado ecuatoriano "recompró más deuda en valor nominal de la que pagó en efectivo", generando una reducción inmediata del stock de deuda como resultado del descuento implícito en los precios de mercado.

Por el momento, el Ejecutivo "no tiene previsto" más emisiones para este año "porque están cubiertas las necesidades de financiamiento", pero sí ha destacado el interés de los inversores internacionales por las condiciones económicas de país, ya que "están listos para adquirir más bonos en caso que el país lo necesite".

El Gobierno de Daniel Noboa ha resaltado su manejo "responsable" del endeudamiento público, con una relación deuda/PIB a octubre de 2025 que se situó en el 47,76%, casi tres puntos porcentuales menos que lo registrado un año atrás.