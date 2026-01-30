Agencias

Djokovic derrumba a Sinner y disputará la final contra Alcaraz

Guardar

Melbourne (Australia), 30 ene (EFE).- El serbio Novak Djokovic mantuvo el tipo ante las embestidas del italiano Jannik Sinner, tiró de repertorio y después de cinco sets (3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4), y cuatro horas y nueve minutos de partido se clasificó, por undécima vez, para la final del Abierto de Australia que disputará contra el español Carlos Alcaraz.

El ganador de veinticuatro Grand slam se aferró a sus posibilidades y dio un giro a las estadísticas con el italiano con el que había perdido los últimos cinco partidos.

El balcánico se convirtió en el segundo jugador de la Era Abierta en alcanzar una final individual con 38 años o más después de Ken Rosewall, subcampeón en Wimbledon 1974 con 39 años.

El serbio jugará el domingo con Alcaraz, que necesitó cinco horas y 27 minutos en superar al alemán Alexander Zverev (6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4) y 7-5).

Temas Relacionados

EFEAO2026VICSPORTSSPORTSPORTINGTENNISCOMPETITIONTENNIS TOURNAMENTTOURNAMENTAUSTRALIAN OPENAOARENAATPAUS OPENAUSSIE OPENDRAWGRAND SLAMOZ OPENSCHEDULETENNIS OPENTOURWTADAYTHIRTEENSEMIFINALMEN

Últimas Noticias

Trump llama "agitador" y presunto "insurrecto" al enfermero que mataron los agentes federales en Minneapolis

El mandatario estadounidense calificó a Alex Pretti como "agitador" tras la difusión de imágenes que lo muestran atacando un vehículo oficial, mientras la familia denuncia abuso policial y exige esclarecer el contexto previo a la muerte del enfermero

Trump llama "agitador" y presunto

Millones de estadounidenses continuarán bajo peligrosa ola de frío este fin de semana

Infobae

El técnico brasileño Mano Menezes se compromete a que Perú "vuelva a ser protagonista"

Infobae

ACNUR: reciente ola de naufragios en el Mediterráneo muestra la necesidad de cambios

Infobae

Arrestan a un expresentador de CNN que cubrió una protesta en una iglesia de Minesota

Infobae