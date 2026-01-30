Colombia reanuda los vuelos de repatriación desde EEUU a pocos días de la visita de Petro a la Casa Blanca

El Gobierno de Colombia ha reanudado los vuelos de repatriación de migrantes desde Estados Unidos, después de un año cancelados en plena tensión diplomática con Washington, y ahora a pocos días de que el presidente estadounidense, Donald Trump, reciba a su par colombiano, Gustavo Petro, en la Casa Blanca.

"Reanudamos los vuelos de repatriación de connacionales deportados desde Estados Unidos. Con dignidad cumplimos", ha anunciado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Colombia en un mensaje en sus redes sociales, ilustrado con fotografías de la llegada de estas personas al aeropuerto de El Dorado, en Bogotá.

Exteriores ha destacado que a estas personas se les ha dado un "trato digno" durante el traslado. La decisión hace un año del Gobierno colombiano para detener estos viajes, en plena campaña de expulsión de la Administración Trump, se basó precisamente en el mal estado en el que eran llevados miles de migrantes.

En un primer momento, el presidente Petro no autorizó la entrada en el país de dos aviones procedentes de Estados Unidos con decenas de deportados alegando que no habían recibido un trato digno, después de que grupos de migrantes enviados a otros países aparecieran apeándose maniatados.

"Un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano merece", dijo entonces Petro en redes sociales, si bien luego accedió a que algunos de estos aviones tomaran tierra, después de que Trump respondiera poniendo en marcha aranceles de hasta el 25% sobre las exportaciones colombianas.

El próximo martes, Trump recibe en la Casa Blanca a Petro, después de un último año marcado por las amenazas y las hostilidades del presidente estadounidense hacia su par colombiano, incluida su entrada en la lista Clinton, un registro para acusar a personas --físicas y jurídicas-- de vínculos con el narcotráfico.