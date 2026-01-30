Cientos de personas se congregan en una vigilia en Nueva York por Alex Pretti

Fotografías de personas fallecidas y detenidas por las autoridades de inmigración ocuparon un lugar central en el altar instalado frente al hospital NY Harbor Healthcare System, ubicado junto al East River en Manhattan. Según informó EFE, este fue el escenario escogido para la vigilia que reunió a cientos de personas el jueves, quienes acudieron para exigir justicia tras la muerte de Alex Pretti, enfermero de 37 años que falleció el sábado anterior en Mineápolis a manos de un agente de inmigración. La elección del hospital no fue casualidad: el propio Pretti trabajaba en la unidad de cuidados intensivos de un centro para veteranos de esa ciudad en Minesota, hecho que le mantenía estrechamente vinculado al sistema hospitalario de veteranos.

El medio EFE detalló que el acto fue impulsado por diversas organizaciones, entre ellas la New York Immigration Coalition (NYIC), en un contexto de gélidas temperaturas y nieve persistente en las calles de Nueva York. Los asistentes, familiares, activistas y amigos, se reunieron pese a las condiciones climáticas adversas y formaron un altar improvisado con velas eléctricas. En este espacio también se colocaron imágenes de Renee Good, quien fue abatida por un agente del Departamento de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) unas semanas antes del fallecimiento de Pretti.

Según consignó EFE, la vigilia se transformó en un acto de denuncia colectiva que reclamó justicia no solo para Pretti, sino también para otras personas afectadas por las acciones de las autoridades de inmigración. Varios participantes portaron carteles con mensajes centrados en la defensa de los derechos civiles y el cuestionamiento de ICE: frases como “Los enfermeros piden justicia y derechos civiles para todos”, “Abolir ICE” y “Justicia para Pretti” acompañaron la jornada.

EFE reportó que la familia de Alex Pretti, nacido en Illinois, confirmó que el enfermero había acudido a protestas en Mineápolis tras el asesinato de Renee Good por agentes federales. La muerte de Good se sumó a una secuencia de incidentes en los que la actuación de la policía migratoria ha generado protestas tanto locales como nacionales.

En los días previos a la vigilia, la polémica sumó nuevos elementos. De acuerdo con EFE, el presidente Donald Trump difundió en sus redes sociales un video grabado once días antes de la muerte de Pretti. En ese material se observa un encuentro tenso entre el enfermero y agentes federales. La circulación de este video se produjo tras una investigación de la cadena CNN, la cual reveló que Pretti estaba bajo observación por parte de los agentes de inmigración antes del tiroteo fatal en Mineápolis. El medio EFE, apoyado en CNN, indicó que como resultado del altercado registrado en el video, Pretti presentó una costilla rota y que los agentes federales comenzaron a compilar información detallada sobre su persona.

Durante la vigilia, además de exigir justicia para Pretti y otras víctimas de la violencia derivada de los operativos de inmigración, los asistentes expresaron su preocupación por el ambiente de incertidumbre y conmoción que rodea estos acontecimientos. La presencia de imágenes de personas detenidas y de aquellos fallecidos en incidentes con las autoridades añadió una dimensión simbólica de denuncia y homenaje, subrayando el impacto de estos hechos en diversas comunidades, reportó EFE.

La cobertura de la vigilia reflejó la magnitud de la convocatoria y la diversidad de sus protagonistas. EFE consignó que tanto profesionales de la salud como activistas migratorios y miembros de la comunidad participaron en el evento, señalando la conexión de Pretti con el hospital local y la relevancia que su labor tenía entre los trabajadores del sector. El testimonio de la familia y los organizadores destacó el compromiso de Pretti con causas sociales y su activa participación en protestas que demandaban cambios en las políticas migratorias.

A lo largo de la jornada, la vigilia funcionó como espacio para manifestar el malestar social sobre el actuar de las autoridades federales en el manejo de casos de inmigración, especialmente en contextos donde los afectados mantenían vínculos con sectores vulnerables o ejercían profesiones esenciales. La repercusión del evento sumó nuevos cuestionamientos sobre la documentación y seguimiento a personas como Pretti, cuestión que EFE amplió al reconstruir la cronología de los hechos en base a registros audiovisuales y testimonios familiares.

El reporte de EFE también hizo hincapié en el hecho de que la vigilia no solo buscó homenajear a Pretti, sino que se convirtió en una demanda pública de transparencia y responsabilidad por parte de las fuerzas federales y locales. Las imágenes de aquellos detenidos por las autoridades completaron el cuadro de una protesta caracterizada por el reclamo de justicia, el pedido de revisión de actuación policial y la defensa de los derechos civiles ante las intervenciones de ICE en distintas ciudades del país.