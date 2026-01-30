Christian Wück renueva hasta 2029 como seleccionador femenino de Alemania

Wück, junto a sus asistentes Meinert y Bartusiak, continuará al frente de la selección femenina de fútbol de Alemania durante al menos tres importantes competiciones internacionales. Así lo informó la Federación Alemana de Fútbol (DFB), que confirmó la renovación de los contratos del seleccionador nacional femenino Christian Wück y su equipo técnico hasta agosto de 2029. Esta decisión implica que el grupo permanecerá en el cargo durante la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027, los Juegos Olímpicos de 2028 y la Eurocopa de 2029, esta última programada para celebrarse en territorio alemán, según detalló la DFB en su página oficial.

De acuerdo con la información publicada por la DFB, la extensión contractual fue definida por el Consejo de Administración de la federación y abarca tanto al entrenador principal como a las asistentes Maren Meinert y Saskia Bartusiak. La federación señaló que esta medida busca otorgar estabilidad a todo el proyecto deportivo y facilitar la planificación de próximos desafíos, confiando en la labor del actual cuerpo técnico.

Tras confirmarse su continuidad, Christian Wück expresó su agradecimiento por la confianza recibida y destacó la oportunidad de acompañar nuevamente al equipo en escenarios de alto nivel: "Estoy muy agradecido por la confianza depositada en mí y en mis compañeras entrenadoras. Es un gran privilegio continuar en este puesto tan especial y tener la oportunidad de acompañar al equipo en hasta tres grandes torneos. Me complace aún más que ahora podamos continuar el camino que Maren, Saskia y yo emprendimos junto con todo el equipo", afirmó Wück ante los medios oficiales de la DFB.

El seleccionador también valoró el aporte profesional y personal de sus colaboradoras, subrayando su complementariedad: "Saskia y Maren aportan no solo una extraordinaria experiencia profesional, sino también una fortaleza personal excepcional. Nos complementamos a la perfección en nuestro trabajo y perspectivas. En el futuro, el equipo siempre será el centro de todas nuestras decisiones", añadió el técnico renovado.

En sus declaraciones, Wück reiteró su intención de priorizar el desarrollo individual de cada futbolista, así como el fortalecimiento colectivo del grupo, con el objetivo de lograr un fútbol propositivo y exitoso. “El mejor desarrollo posible de cada jugadora y la ambición compartida de jugar un fútbol valiente y exitoso” constituyen, según el entrenador, los principios que guiarán la nueva etapa de la selección nacional femenina.

Tal como consignó la DFB, el presidente de la federación Bernd Neuendorf compartió estos puntos de vista y reivindicó el impacto positivo de Wück en el equipo nacional. "No solo ha iniciado una transformación significativa, sino que también ha apostado con valentía por el talento joven. Bajo su liderazgo, ha crecido un equipo que impresiona por su estilo de juego seguro, dinámico e inspirador. Estamos encantados de continuar esta exitosa trayectoria con él y sus asistentes", indicó Neuendorf ante los canales oficiales del organismo federativo.

Neuendorf también aludió a la importancia de asegurar estabilidad para afrontar los retos venideros: “Las extensiones de contrato brindan la seguridad necesaria para la planificación, tanto para el cuerpo técnico como para las jugadoras y para toda la asociación. Ahora podemos centrarnos plenamente en una exitosa campaña de clasificación para el Mundial”, expresó el presidente de la DFB, según reportó la propia federación.

El anuncio de la DFB refuerza el compromiso institucional con la continuidad y proyección del cuerpo técnico conformado por Wück, Meinert y Bartusiak de cara a las próximas competiciones internacionales. El calendario contempla la preparación para los clasificatorios del Mundial femenino, la participación en los Juegos Olímpicos y la organización de la Eurocopa en Alemania, lo que supone relevantes desafíos tanto a nivel deportivo como organizativo.

El respaldo de la federación al trabajo encabezado por Wück evidencia una apuesta por la estabilidad en torno al proyecto de la selección femenina de fútbol, centrada en el desarrollo del talento y en el crecimiento sostenido del equipo en el escenario internacional. Según detalló la DFB, la decisión adoptada busca asegurar la mejor estructura posible para afrontar con garantías el ciclo de competiciones que incluirá los años 2027, 2028 y 2029.