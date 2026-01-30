Agencias

China rechaza las amenazas arancelarias de Trump hacia los países que suministren petróleo a Cuba

El Gobierno de China ha expresado este viernes su solidaridad hacia Cuba y ha rechazado las nuevas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre su idea de imponer aranceles a los países que suministren petróleo a la isla.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Guo Jiakun, se ha referido a estas últimas medidas coercitivas de la Administración Trump como "prácticas inhumanas" que pueden privar a los cubanos de sus derechos.

"China apoya firmemente a Cuba en la defensa de su soberanía y seguridad nacionales, y en el rechazo a la injerencia externa", ha reafirmado el portavoz de Exteriores en rueda de prensa.

En la víspera, Trump firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles a las exportaciones de los países que suministraran petróleo a la isla, que padece un grave desabastecimiento, en un contexto además en el que ha perdido a su gran proveedor, Venezuela, y a otro de sus habituales, México, que recientemente detuvo un envío, en medio de las presiones de Washington.

El líder estadounidense ha justificado su decisión alegando la supuesta amenaza "inusual y extraordinaria" que representa la pequeña isla para la seguridad nacional de Estados Unidos.

