Tractorada clama en Bilbao contra el acuerdo UE-Mercosur porque "la alimentación es un derecho, no mercancía"

Las organizaciones agrarias de Vizcaya han insistido en que los acuerdos comerciales internacionales pueden tener impactos directos en la soberanía alimentaria y el abastecimiento de productos esenciales para la población. De acuerdo con lo reportado por la prensa, uno de los puntos centrales en la protesta celebrada en Bilbao fue la demanda de que la alimentación quede fuera de las negociaciones de tratados de libre comercio, como el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, por considerar que trata los alimentos como una simple mercancía y no como un derecho básico.

Según consignó el medio, este jueves más de 70 tractores provenientes de distintas comarcas vizcaínas recorrieron las calles de Bilbao siguiendo la convocatoria de los sindicatos EHNE y ENBA. Bajo el lema ‘¡UE-Mercosur Stop! La alimentación no es una mercancía’, los participantes expresaron su rechazo al acuerdo entre la Unión Europea y los países del Mercosur. La manifestación tuvo su punto de partida en la explanada de San Mamés hacia las 10:30 horas, tras la llegada de tres columnas procedentes de Markina, Mungia y Karrantza, que ingresaron a la ciudad por Ibarsusi, Elorrieta y Zorrotza. El recorrido principal transcurrió por la Gran Vía bilbaína en dirección al Teatro Arriaga, donde los representantes sindicales tomaron la palabra para exponer sus argumentos.

El responsable de EHNE, Unzalu Salterain, detalló ante los medios, según publicó la fuente original, que la movilización se centró en el tratado con Mercosur, aunque las preocupaciones del sector vasco agroganadero también se aplican al reciente acuerdo firmado con India. Salterain explicó que la postura del sector considera que cualquier pacto de libre comercio que incluya la alimentación resulta perjudicial para los productores locales y europeos, al priorizar una lógica de mercado sobre el acceso seguro y equitativo a los alimentos.

Tal como informó el medio, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur continúa en revisión judicial en los tribunales europeos. Salterain exigió que no se aplique el tratado mientras el Tribunal Europeo no se pronuncie y, además, pidió que se mantenga suspendido hasta que el Parlamento Europeo decida su aprobación o rechazo definitivo a la propuesta de la Comisión Europea.

El representante sindical quiso dejar claro, según detalló el medio, que las consecuencias negativas de este tipo de pactos no se restringen a la pequeña y mediana producción vasca ni a la europea, sino que se extienden a los productores de Brasil, Argentina y Paraguay. Salterain remarcó que en estos acuerdos "las grandes beneficiadas son las multinacionales", subrayando que no se trata de entidades abstractas sino de empresas concretas. En ese contexto, mencionó a la brasileña JBS, que está construyendo en San Sebastián una factoría destinada a producir hasta 4.000 toneladas de carne sintética de laboratorio y que cuenta con apoyo financiero del Gobierno Vasco. Recordó que JBS fue responsable de un destacado caso de corrupción política en Brasil y que, pese a ello, se constituye como una de las principales ganadoras de tratados de libre comercio en el sector cárnico.

Durante el acto, los líderes de los sindicatos EHNE y ENBA insistieron en que el sector agrario no debe seguir siendo una "moneda de cambio" en estos tratados, ya que consideran que la liberalización comercial puede causar daños estructurales tanto en la producción vasca como en la de los países sudamericanos. Salterain rechazó la consideración de que se trate de un mero daño colateral en el contexto de negociaciones más amplias. En sus declaraciones, sostuvo que el sector es un actor directamente afectado y que, si se le define como estratégico, esto debe reflejarse en políticas concretas y acciones de protección efectiva.

Por otro lado, los sindicatos llamaron al conjunto de la ciudadanía a ejercer un papel activo en la protección de la producción alimentaria local. Salterain transmitió la importancia de que los consumidores opten por productos de proximidad como forma de apoyo ante los desafíos que enfrentan las explotaciones agroganaderas de la región.

En la fase final de la protesta, los participantes reiteraron su esperanza de que estas movilizaciones tengan repercusión en el ámbito europeo. Salterain expresó su convicción, de acuerdo con la cobertura periodística, de que los representantes parlamentarios de la Unión Europea deberán considerar cuidadosamente las implicaciones de su voto respecto al acuerdo con Mercosur.