Agencias

Tractorada clama en Bilbao contra el acuerdo UE-Mercosur porque "la alimentación es un derecho, no mercancía"

Sindicatos de agricultores y ganaderos se movilizan en la capital vizcaína para exigir la suspensión inmediata del pacto entre la Unión Europea y Mercosur, advirtiendo sobre consecuencias negativas para la producción local y el abastecimiento de alimentos esenciales

Guardar

Las organizaciones agrarias de Vizcaya han insistido en que los acuerdos comerciales internacionales pueden tener impactos directos en la soberanía alimentaria y el abastecimiento de productos esenciales para la población. De acuerdo con lo reportado por la prensa, uno de los puntos centrales en la protesta celebrada en Bilbao fue la demanda de que la alimentación quede fuera de las negociaciones de tratados de libre comercio, como el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, por considerar que trata los alimentos como una simple mercancía y no como un derecho básico.

Según consignó el medio, este jueves más de 70 tractores provenientes de distintas comarcas vizcaínas recorrieron las calles de Bilbao siguiendo la convocatoria de los sindicatos EHNE y ENBA. Bajo el lema ‘¡UE-Mercosur Stop! La alimentación no es una mercancía’, los participantes expresaron su rechazo al acuerdo entre la Unión Europea y los países del Mercosur. La manifestación tuvo su punto de partida en la explanada de San Mamés hacia las 10:30 horas, tras la llegada de tres columnas procedentes de Markina, Mungia y Karrantza, que ingresaron a la ciudad por Ibarsusi, Elorrieta y Zorrotza. El recorrido principal transcurrió por la Gran Vía bilbaína en dirección al Teatro Arriaga, donde los representantes sindicales tomaron la palabra para exponer sus argumentos.

El responsable de EHNE, Unzalu Salterain, detalló ante los medios, según publicó la fuente original, que la movilización se centró en el tratado con Mercosur, aunque las preocupaciones del sector vasco agroganadero también se aplican al reciente acuerdo firmado con India. Salterain explicó que la postura del sector considera que cualquier pacto de libre comercio que incluya la alimentación resulta perjudicial para los productores locales y europeos, al priorizar una lógica de mercado sobre el acceso seguro y equitativo a los alimentos.

Tal como informó el medio, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur continúa en revisión judicial en los tribunales europeos. Salterain exigió que no se aplique el tratado mientras el Tribunal Europeo no se pronuncie y, además, pidió que se mantenga suspendido hasta que el Parlamento Europeo decida su aprobación o rechazo definitivo a la propuesta de la Comisión Europea.

El representante sindical quiso dejar claro, según detalló el medio, que las consecuencias negativas de este tipo de pactos no se restringen a la pequeña y mediana producción vasca ni a la europea, sino que se extienden a los productores de Brasil, Argentina y Paraguay. Salterain remarcó que en estos acuerdos "las grandes beneficiadas son las multinacionales", subrayando que no se trata de entidades abstractas sino de empresas concretas. En ese contexto, mencionó a la brasileña JBS, que está construyendo en San Sebastián una factoría destinada a producir hasta 4.000 toneladas de carne sintética de laboratorio y que cuenta con apoyo financiero del Gobierno Vasco. Recordó que JBS fue responsable de un destacado caso de corrupción política en Brasil y que, pese a ello, se constituye como una de las principales ganadoras de tratados de libre comercio en el sector cárnico.

Durante el acto, los líderes de los sindicatos EHNE y ENBA insistieron en que el sector agrario no debe seguir siendo una "moneda de cambio" en estos tratados, ya que consideran que la liberalización comercial puede causar daños estructurales tanto en la producción vasca como en la de los países sudamericanos. Salterain rechazó la consideración de que se trate de un mero daño colateral en el contexto de negociaciones más amplias. En sus declaraciones, sostuvo que el sector es un actor directamente afectado y que, si se le define como estratégico, esto debe reflejarse en políticas concretas y acciones de protección efectiva.

Por otro lado, los sindicatos llamaron al conjunto de la ciudadanía a ejercer un papel activo en la protección de la producción alimentaria local. Salterain transmitió la importancia de que los consumidores opten por productos de proximidad como forma de apoyo ante los desafíos que enfrentan las explotaciones agroganaderas de la región.

En la fase final de la protesta, los participantes reiteraron su esperanza de que estas movilizaciones tengan repercusión en el ámbito europeo. Salterain expresó su convicción, de acuerdo con la cobertura periodística, de que los representantes parlamentarios de la Unión Europea deberán considerar cuidadosamente las implicaciones de su voto respecto al acuerdo con Mercosur.

Temas Relacionados

Acuerdo UE MercosurAlimentaciónEHNEENBABilbaoVizcayaAgroganaderíaJBSUnión EuropeaGobierno VascoEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Unos 1.500 agricultores y ganaderos y 600 tractores reclaman en las calles de Burgos una mayor protección al campo

Cerca de 1.500 manifestantes recorrieron la ciudad acompañados de más de 600 tractores, exigiendo mayor control sobre importaciones, apoyo estatal tras los recortes de la PAC y protección ante la fauna salvaje que amenaza su producción

Unos 1.500 agricultores y ganaderos

El lanzamiento de 'Crew-12', la tripulación de la astronauta francesa Adenot, está previsto para el 11 de febrero

Sophie Adenot, junto a otros tres especialistas internacionales, viajará por primera vez a la Estación Espacial Internacional, donde desarrollará investigaciones médicas, experimentos científicos y tareas de colaboración tras superar la exigente formación junto a colegas de diversas agencias

El lanzamiento de 'Crew-12', la

Windows 11 alcanza los mil millones de usuarios pero se enfrenta a diversos fallos de funcionamiento

Microsoft reconoce veloz migración global a su última versión, impulsada por el fin del soporte previo, pero enfrenta críticas y preocupación por recurrentes errores técnicos tras actualizaciones recientes, afectando a dispositivos corporativos y a usuarios particulares en todo el mundo

Windows 11 alcanza los mil

El campo muestra su "hartazgo", saca medio millar de tractores en Valladolid y señala a PP y PSOE: "Nos han vendido"

Miles de agricultores se congregan en el centro de Valladolid, desplegando tractores y exigiendo respuestas políticas ante el descontento generado por los recortes en la PAC y el acuerdo UE-Mercosur, en una jornada marcada por la unidad del sector

El campo muestra su "hartazgo",

Óscar Puente asegura que las roturas de carril son habituales en Europa, pero casi nunca con daños personales

Óscar Puente asegura que las