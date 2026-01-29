Más de 30 menores ecuatorianos permanecen bajo custodia de las autoridades estadounidenses

El Ministerio de Exteriores de Ecuador confirmó que la Embajada ecuatoriana en Estados Unidos mantiene comunicación directa con la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) desde este año, como parte del seguimiento a ciudadanos menores de edad bajo custodia de autoridades estadounidenses. Tal como reportó el medio 'Primicias', esta relación busca clarificar que la reunificación de menores que ingresan sin compañía implica varias etapas, comenzando con la detención por parte de la Patrulla Fronteriza, seguida por la transferencia del Departamento de Seguridad Nacional al Departamento de Salud estadounidense, y concluyendo con la ubicación de los niños en hogares de patrocinadores, que suelen ser familiares directos bajo el control y supervisión de la ORR.

Según detalló el Gobierno de Ecuador, actualmente hay 32 menores ecuatorianos bajo custodia de autoridades migratorias de Estados Unidos. El medio 'Primicias' y el Ministerio de Exteriores ecuatoriano explicaron que estos menores están siendo atendidos a raíz de múltiples operativos, incluyendo la llamada Operación 'Metro Surge', en el área de Minneapolis, Minnesota. Durante esta campaña, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han realizado más de 3.000 arrestos y han detenido a menores de apenas cinco y dos años junto a sus padres.

La cancillería ecuatoriana informó que, luego de la detención de los niños en Minneapolis, se procedió a verificar las condiciones de custodia y protección. Según consignó el Ministerio, los menores identificados están en proceso de reunificación familiar o retorno a Ecuador, recibiendo apoyo y acompañamiento constante por parte de las representaciones consulares ecuatorianas. Quito cuenta con doce consulados en Estados Unidos, cuyas funciones en estos casos incluyen velar por el bienestar y la integridad de los menores involucrados en procedimientos migratorios complejos, de modo que se les garantice la atención de sus derechos.

Funcionarios ecuatorianos puntualizaron que colaboran permanentemente con la Patrulla Fronteriza, ICE y la ORR. Esta última depende del Departamento de Salud y no del Departamento de Seguridad Nacional, y es la entidad encargada formalmente del cuidado de los niños que llegan sin acompañantes a territorio estadounidense. El gobierno de Ecuador destacó que el proceso seguido para los menores contempla tres momentos: su detención inicial por la Patrulla Fronteriza, la posterior transferencia a la tutela del Departamento de Salud, y finalmente la reubicación con un patrocinador identificado por la ORR.

De acuerdo con declaraciones del Ministerio de Exteriores recogidas por 'Primicias', no existen denuncias sobre desaparición o desconocimiento del paradero de menores ecuatorianos en los Estados Unidos. La autoridad reiteró que, en caso de que llegase a presentarse alguna denuncia en ese sentido, será atendida con máxima prioridad, con el objetivo de preservar la unidad familiar y el interés superior del niño, principios centrales en la política exterior de Ecuador en materia de protección a sus ciudadanos en el extranjero.

Dentro de este contexto, el Consulado de Ecuador en Minneapolis ha emitido un llamado a la comunidad ecuatoriana, que supera las 18.000 personas en la capital de Minnesota, para que notifiquen cualquier caso conocido de menores detenidos por las autoridades migratorias. Las oficinas consulares se encargan de canalizar las denuncias y brindar acompañamiento a las familias afectadas durante los procedimientos legales y administrativos correspondientes.

El Ministerio de Exteriores aseguró que mantiene abiertas las vías de diálogo y cooperación con entidades estadounidenses responsables de la custodia de menores migrantes. La coordinación entre los consulados y las autoridades norteamericanas busca agilizar procesos de reunificación o retorno cuando corresponde, así como garantizar el respeto de los derechos de los niños afectados. El comunicado oficial subrayó que la defensa de los intereses y bienestar de la comunidad ecuatoriana fuera del país, y en particular de los menores de edad, es un eje prioritario en la agenda internacional del gobierno ecuatoriano.

La información difundida por el medio 'Primicias' añadió que la Operación 'Metro Surge', desplegada en la ciudad de Minneapolis, ha resultado en la muerte por arma de fuego de dos ciudadanos estadounidenses, además de la detención masiva de migrantes. No obstante, las autoridades tanto ecuatorianas como estadounidenses han manifestado que la colaboración bilateral busca prevenir situaciones de riesgo y garantizar condiciones adecuadas para los menores afectados por los flujos migratorios hacia Estados Unidos.

Finalmente, el gobierno de Ecuador reiteró su disposición a atender cualquier eventual denuncia relativa a la protección o paradero de menores, resaltando la importancia de la cooperación diplomática y consular para la resolución de estos casos. La cartera diplomática ha insistido en que trabaja para asegurar el respeto y la promoción de los derechos de los niños ecuatorianos en suelo extranjero, especialmente en circunstancias de vulnerabilidad asociadas a procesos migratorios.