Las viviendas compradas con hipoteca logran su máximo de cinco años tras eliminarse las 'Golden Visa'

La eliminación de las conocidas ‘Golden Visa’ inmobiliarias coincidió con un aumento en la concesión de hipotecas para adquirir viviendas, alcanzando el porcentaje más elevado de los últimos cinco años. De acuerdo con el Ministerio de Vivienda y en información difundida por el Boletín Especial del Observatorio de Vivienda y Suelo, el 72,9% de las operaciones de compraventa inscritas entre julio y septiembre de 2025 se efectuó con financiación hipotecaria, cifra que representa un máximo reciente tras la supresión de este mecanismo que permitía a compradores extranjeros acceder a permisos de residencia mediante la inversión en bienes inmuebles.

Según publicó el Ministerio de Vivienda, durante el tercer trimestre de 2025 se formalizaron 170.656 transacciones inmobiliarias de viviendas en España, un 2,7% superior al mismo periodo del año anterior y el dato más alto registrado en un tercer trimestre de los últimos 18 años. Esta evolución estuvo acompañada por 124.458 hipotecas concedidas, lo que supone un aumento del 15% respecto al mismo trimestre del año anterior y el mayor volumen para un tercer trimestre en 15 años, según reportó el Observatorio de Vivienda y Suelo.

El análisis oficial subraya que el fin de las 'Golden Visa' coincidió con el primer trimestre completo sin nuevas autorizaciones, lo que marca un giro en el mercado inmobiliario, donde la financiación hipotecaria recuperó protagonismo. El Ministerio destaca que estos datos reflejan no solo una recuperación del dinamismo en la compraventa de viviendas, sino también un renovado papel de los préstamos hipotecarios para la adquisición de inmuebles.

En otro aspecto, el sector de la construcción ha mostrado una tendencia positiva, impulsado especialmente por la rehabilitación residencial. De acuerdo con el informe del Ministerio, el presupuesto destinado a visados de dirección de obra para ampliaciones o reformas en vivienda alcanzó los 643,2 millones de euros en el tercer trimestre de 2025, un crecimiento anual del 25,6% y el valor más alto de toda la serie histórica que se remonta a 1991. Este fortalecimiento de la rehabilitación también se refleja en el empleo, con 1.676.100 personas trabajando en la construcción, lo que representa un 4,9% más que en el mismo trimestre del año anterior.

La actividad inmobiliaria en sentido amplio también experimentó un ascenso relevante en el empleo. Según datos del Ministerio de Vivienda, 270.200 personas se encontraban empleadas en esta rama en el tercer trimestre del año, lo que equivale a un incremento del 12,7% frente al mismo periodo de 2024, cuando la cifra era de 239.800 personas.

El volumen de negocio en rehabilitación residencial durante 2023 sumó 32.941,49 millones de euros, el resultado más alto de la serie histórica y parte de una tendencia al alza iniciada en 2018, según consignó el Ministerio de Vivienda. Este sector representó el 48,6% del total del negocio de edificación residencial. Paralelamente, el número de licencias concedidas para rehabilitaciones profundas, es decir, aquellas que requieren proyecto de obra, subió un 12,9%. En lo referente al presupuesto de visados de dirección de obra para estas intervenciones, la cifra alcanzó los 2.268 millones de euros, el mayor dato registrado desde que existen datos comparables.

En materia fiscal, el Ministerio de Vivienda informó que entre 2021 y 2024, un total de 203.297 inmuebles aprovecharon alguna de las tres deducciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) destinadas a obras de mejora o rehabilitación de viviendas y edificios residenciales, exceptuando a País Vasco y Navarra. Madrid, Andalucía y Cataluña concentraron el 66% de los inmuebles que solicitaron estos beneficios, siendo Madrid la provincia con la mayor proporción (27,7%), seguida de Barcelona (11,1%), Sevilla (8,5%), Granada (2,9%), Zaragoza (2,9%) y Valencia (2,8%).

Dichas deducciones fiscales impactaron en la eficiencia energética y el consumo de los inmuebles intervenidos. Vivienda especificó que, gracias a la deducción del 20%, los inmuebles redujeron en promedio la demanda de calefacción y refrigeración en un 38,55%. La deducción del 40% contribuyó a una bajada del 57,60% en el consumo, mientras que las intervenciones de rehabilitación cubiertas por la deducción del 60% alcanzaron una disminución del 58,05% en el consumo energético.

El Ministerio de Vivienda analiza estos resultados como reflejo de una consolidación de la rehabilitación como un motor de crecimiento dentro del sector de la construcción durante el periodo 2020-2024. El periodo vino acompañado de una intensa actividad normativay la puesta en marcha de políticas públicas que favorecieron la mejora del parque residencial existente. El informe del Observatorio también expone desafíos pendientes como la mejora de la eficiencia energética, el confort térmico y acústico, la accesibilidad y la integración de energías renovables en las actuaciones de rehabilitación.