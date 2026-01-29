La Fuerza Armada de Venezuela reconoce a Delcy Rodríguez como su comandante en jefe

La entrega de "la espada del padre de la patria, el libertador Simón Bolívar", a Delcy Rodríguez durante un evento celebrado en la sede de la Academia Militar en Fuerte Tiuna, constituyó uno de los momentos simbólicos mediante los que la dirigencia militar y civil de Venezuela ratificó el respaldo a la mandataria designada, apenas días después de que asumiera la Presidencia tras la captura de Nicolás Maduro. De acuerdo con la información publicada por el medio original, autoridades de alto rango, entre ellas el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, participaron en la ceremonia realizada en Caracas, la cual se transmitió a través de la televisión estatal VTV.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y los cuerpos policiales del país afirmaron públicamente su lealtad a Delcy Rodríguez como comandante en jefe y presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, según consignó la misma fuente. Cabello, quien también integra la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), expresó que todos los miembros de los organismos y cuerpos de seguridad reconocen a Rodríguez como la máxima autoridad nacional. En sus palabras, expuso que "nuestra lealtad a la Constitución y a la presidenta encargada es absoluta porque entendemos que defender su gestión es defender la continuidad del Gobierno y la integridad del pueblo venezolano".

El compromiso de las fuerzas armadas y de seguridad para con la nueva presidenta interina incluyó la promesa de responder ante cualquier reto o amenaza que pueda surgir. Cabello declaró, según publicó la fuente, que bajo la dirección de Rodríguez asegurarán el orden interno y la protección de la ciudadanía, en concordancia con lo estipulado en la Carta Magna. Aseguró también que “no permitiremos que ninguna circunstancia o amenaza, por difícil que sea, pueda ser aprovechada para sembrar el caos en nuestra tierra”.

La investidura de Delcy Rodríguez como presidenta interina se formalizó el 5 de enero, tras la detención de Nicolás Maduro en el marco de un operativo militar realizado por fuerzas estadounidenses en Caracas y zonas aledañas. El operativo, según detalló el medio original, resultó también en la muerte de cerca de un centenar de personas, alterando radicalmente el panorama político venezolano y provocando una nueva reconfiguración en la jefatura del Estado.

Durante la ceremonia en Fuerte Tiuna, los diversos cuerpos de seguridad y ramas de las fuerzas armadas estuvieron presentes para participar en el acto protocolar que expresó el principio de continuidad institucional. El evento, transmitido en tiempo real por la cadena estatal, incluyó manifestaciones públicas de lealtad a la nueva presidenta encargada y gestos de respaldo a la legitimidad de su mando tanto desde la estructura castrense como desde el poder civil.

El medio también reportó que el contexto en el que se llevó a cabo la ceremonia está marcado por una transición abrupta del poder ejecutivo, motivada por la detención del anterior presidente. Las autoridades venezolanas han insistido en la necesidad de mantener el orden y la institucionalidad ante cualquier amenaza. La alusión a la protección de la población y la defensa de la Constitución recorre las declaraciones realizadas por los funcionarios durante el acto, reflejando la voluntad del alto mando de contener cualquier intento de desestabilización.

En líneas generales, los compromisos públicos expresados durante la ceremonia reflejan la intención de las fuerzas armadas y los responsables políticos de asegurar la estabilidad institucional ante la coyuntura surgida tras la captura de Maduro. El reconocimiento a Delcy Rodríguez por parte de todos los cuerpos de seguridad constituye, según lo publicado por el medio citado, un mensaje sobre la unidad del aparato estatal para enfrentar los desafíos inmediatos en el país.