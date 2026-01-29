La CEDEAO levanta la suspensión y las sanciones impuestas a Guinea por el golpe de Estado de 2021

Mamady Doumbouya, quien asumió el poder en Guinea después de liderar el golpe de Estado de septiembre de 2021 que depuso al entonces presidente Alpha Condé, fue declarado ganador de las recientes elecciones presidenciales con un respaldo superior al 86,7 por ciento de los votos y se dispone a iniciar un mandato de siete años, según consignó la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO). La victoria de Doumbouya se concretó tras la exclusión de los principales candidatos opositores, un hecho que influyó en el resultado electoral y estuvo acompañado por críticas acerca del carácter restrictivo del proceso y cuestionamientos sobre el incumplimiento de la promesa inicial de Doumbouya de no postularse al cargo durante la transición, informó la CEDEAO.

Tras varios meses de seguimiento, la CEDEAO decidió este miércoles poner fin a la suspensión y a las sanciones que había impuesto a Guinea como respuesta al golpe militar de 2021, según un comunicado de la organización regional publicado en su cuenta oficial de Facebook. De acuerdo con la información difundida por la CEDEAO, la decisión responde al "compromiso demostrable" de las autoridades guineanas con la aplicación de la hoja de ruta acordada para la transición política, así como la celebración de elecciones presidenciales y un referéndum constitucional en septiembre de 2025, eventos que fueron evaluados de manera positiva tanto por la Misión de Observación de la CEDEAO como por la Unión Africana, que días atrás también levantó sus propias sanciones sobre Guinea.

El bloque compuesto por 15 países aprobó la reintegración plena de Guinea en todos sus órganos de toma de decisiones y en el resto de actividades regionales, según detalló el mismo comunicado. Además, la CEDEAO precisó que la eliminación de "todas las sanciones" contra las autoridades y personas implicadas en el proceso de transición será efectiva de inmediato, favoreciendo la reactivación total de la participación guineana en la dinámica subregional.

El comunicado, citado por CEDEAO, elogió el desarrollo "pacífico" y "democrático" de los comicios. La organización hizo un llamado al Gobierno guineano a intensificar el diálogo con todos los sectores de la sociedad para promover mayor inclusión, cohesión social y consenso nacional en el contexto de los preparativos para unas elecciones legislativas, cuya fecha aún no ha sido definida por las nuevas autoridades.

La nota difundida por CEDEAO también incluyó recomendaciones para la administración encabezada por Doumbouya. El organismo regional pidió el fortalecimiento de acciones orientadas a consolidar la democracia, la buena gobernanza y el Estado de derecho en el país. Asimismo, instó al presidente electo a implementar políticas con el objetivo de promover la unidad nacional, la cohesión y una prosperidad que beneficie a toda la población guineana.

Además de la reintegración institucional, el levantamiento de las sanciones y la recuperación de los derechos de Guinea dentro del bloque regional, CEDEAO remarcó la necesidad de mantener y profundizar los compromisos adquiridos durante el proceso de transición. Según la organización, la evolución positiva de la situación en Guinea y la evaluación favorable de los últimos eventos por parte de los observadores internacionales han incidido de manera directa en la decisión de restablecer los vínculos y suprimir las restricciones previamente impuestas.

En el contexto político interno, la eliminación de las principales candidaturas opositoras antes del reciente proceso electoral y las denuncias sobre una orientación autoritaria del nuevo Gobierno han generado críticas. Diversos sectores cuestionan la legitimidad del resultado y el rumbo adoptado por la administración de Doumbouya, que inicialmente se había comprometido a no perpetuarse en el poder tras la fase de transición impulsada por el golpe de 2021, informó la CEDEAO.

Por otra parte, la Unión Africana, al igual que la CEDEAO, optó la semana pasada por levantar sus medidas restrictivas contra Guinea, después de constatar un avance en la transición y validar el proceso electoral con una evaluación positiva. Ambos organismos internacionales resaltaron la importancia de un clima político inclusivo y señalaron la urgencia de asegurar condiciones para un desarrollo democrático pleno en la etapa que se abre con el retorno formal de Guinea a los foros regionales.

El proceso de normalización de la posición de Guinea dentro de la CEDEAO concluye una etapa de aislamiento regional iniciada en 2021, que incluyó tanto la exclusión de los órganos de decisión del organismo como la imposición de sanciones personales y colectivas a actores políticos y funcionarios vinculados al régimen surgido tras el derrocamiento de Condé. Con la readmisión, se espera que Guinea retome su participación activa en las iniciativas económicas y políticas de África Occidental, en tanto el bloque y otros organismos internacionales ratifican el monitoreo de los siguientes pasos del Ejecutivo guineano, especialmente en torno a la convocatoria y organización de los comicios parlamentarios.

Tal como publicó la CEDEAO, la organización continuará observando la evolución de la situación política en Guinea, enfatizando el cumplimiento de los compromisos asumidos por el actual Gobierno y alentando la apertura a un diálogo político más amplio, que incluya tanto a actores gubernamentales como a sectores de la sociedad civil, de cara a consolidar un marco de gobernanza democrático en la nación africana.