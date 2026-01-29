Agencias

Izquierda Unida critica que el Gobierno de La Rioja financie con dinero público la actuación de Plácido Domingo

La portavoz Henar Moreno denuncia que destinar dinero estatal a eventos que incluyen al tenor envía un mensaje de impunidad a los acusados por abuso, y exige reconsiderar el respaldo institucional a artistas envueltos en denuncias graves

Guardar

Durante su intervención, la portavoz Henar Moreno destacó que la presencia de Plácido Domingo en un festival financiado con fondos estatales implica un mensaje de impunidad para quienes están acusados de abuso. Al mismo tiempo, Moreno exigió al Gobierno de La Rioja una reconsideración sobre el respaldo institucional que se otorga a artistas que han sido objeto de denuncias graves. Según informó Izquierda Unida, el apoyo económico del Ejecutivo regional a esta programación es interpretado como un aval a la trayectoria pública del tenor, quien, según varias investigaciones independientes en Estados Unidos, ha sido señalado por decenas de mujeres por supuestas conductas de acoso sexual.

De acuerdo con información suministrada por el medio Izquierda Unida, la formación política criticó abiertamente al Gobierno de La Rioja por destinar recursos públicos a un evento que incluye a Plácido Domingo, figura que actualmente enfrenta múltiples señalamientos por abusos cometidos, según investigaciones internacionales. Moreno, en nombre de IU, calificó esta decisión como una acción que profundiza el sufrimiento de las víctimas y, desde su perspectiva, evidencia lo que considera una actitud constante de menosprecio hacia la lucha contra la violencia machista por parte del Partido Popular.

El pronunciamiento de Henar Moreno incluyó acusaciones directas al presidente regional Gonzalo Capellán, a quien responsabiliza de respaldar y permitir que se programe en un evento público de relevancia la actuación del tenor. Tal como publicó Izquierda Unida, la portavoz reiteró que al mantener en cartel a Plácido Domingo, se contribuye a la persistencia del estigma y las consecuencias profesionales que afrontan las víctimas cuando deciden hablar sobre sus experiencias, mientras las instituciones, describió, optan por dar la espalda y aplaudir públicamente a quienes han sido acusados de agresión.

Moreno advierte que esta actuación institucional profundiza la llamada doble y triple victimización: las mujeres afectadas soportan, en primer término, el hecho denunciado, luego el silencio de las entidades públicas y, posteriormente, la ovación de la sociedad, propiciada gracias a recursos que provienen de la ciudadanía. Según reportó Izquierda Unida, la decisión de programar al tenor en un evento sufragado con fondos públicos se interpreta como un mensaje de permiso social para los agresores. En la visión de la portavoz, este tipo de respaldo institucional implica un abandono para quienes han presentado denuncias.

El medio detalla que las críticas de IU no se limitan únicamente a La Rioja. Según recordó Moreno, el patrón se repite en otros espacios gestionados por el Partido Popular. Citó el ejemplo reciente de la votación conjunta de PP y Vox en el Ayuntamiento de Madrid para mantener el título de Hijo Predilecto a Julio Iglesias, pese a las denuncias públicas hechas por diversas trabajadoras. IU considera que este proceder refleja una conducta reiterada donde, según palabras de la portavoz, “presumen de presunción de inocencia para justificar la impunidad social de los hombres poderosos”.

Moreno afirmó también que, bajo la lógica seguida por la administración regional y sus aliados políticos, se termina respaldando las posiciones de los acusados y no la situación de las denunciantes, profundizando las desigualdades y limitando el alcance institucional para luchar contra la violencia de género. Según consignó Izquierda Unida, la portavoz exigió explicaciones públicas a las autoridades riojanas y la inmediata retirada de cualquier apoyo institucional al evento mientras Plácido Domingo continúe dentro de la programación cultural.

A lo largo de su declaración, Henar Moreno reclamó una revisión integral y urgente de los criterios éticos utilizados para seleccionar y respaldar iniciativas culturales con fondos públicos. La formación política entiende que la cultura debe situarse como un espacio seguro y no como un entorno que ampare el machismo ni premie a quienes han sido implicados en casos de violencia contra las mujeres. Según resumió Izquierda Unida, la actuación del Gobierno de La Rioja, al mantener el respaldo a la participación de Plácido Domingo, no responde a un interés genuino por la música, sino a la perpetuación de prácticas y actitudes que, en palabras de la portavoz, “validan la violencia contra las mujeres”.

Izquierda Unida sostuvo también que la asignación de fondos para este tipo de festivales no es un hecho aislado, sino representativo de un modelo que la formación atribuye al Partido Popular. Según el análisis del partido, la actuación del Gobierno de La Rioja encaja dentro de una estrategia más amplia utilizada por este partido para abordar las denuncias de abuso relacionadas con figuras públicas masculinas de renombre. El medio Izquierda Unida señaló que, desde su óptica, las autoridades utilizan el principio de presunción de inocencia como argumento para no adoptar posturas críticas o preventivas frente a las acusaciones, lo que, en opinión de IU, refuerza el desamparo institucional para las víctimas.

El pronunciamiento de Izquierda Unida concluyó con la exigencia de desarrollar políticas más exigentes en el ámbito cultural y de garantizar que los fondos públicos se destinen a propuestas que no contradigan los compromisos contra la violencia de género. La formación reiteró su demanda de que se suspenda cualquier apoyo a eventos en los que participen artistas que se encuentren envueltos en denuncias graves, hasta tanto no se esclarezcan los hechos y exista plena garantía de respeto a los derechos de las víctimas.

Temas Relacionados

Izquierda UnidaPlácido DomingoPartido PopularHenar MorenoLa RiojaMadridViolencia machistaAcoso sexualGonzalo CapellánVoxEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Neoenergia (Iberdrola), Premio Iberoamericano de la Calidad en la categoría Oro

La filial brasileña de Iberdrola obtiene un importante reconocimiento regional por sus prácticas excepcionales, marcando un hecho inédito en más de dos décadas de premiación, según lo informado por la compañía tras la ceremonia desarrollada en Madrid

Neoenergia (Iberdrola), Premio Iberoamericano de

El sector agrario saca músculo en su protesta y demanda que no lleguen a los supermercados "productos llenos de mierda"

Miles de agricultores y ganaderos exigen soluciones inmediatas ante recortes y liberalización de importaciones, alertando sobre riesgos para la seguridad alimentaria y la viabilidad del campo español, mientras reclaman acciones concretas a las autoridades españolas y de la Unión Europea

Infobae

Evacúan 14 zonas rurales de Jerez por la crecida del Guadalete por encima de los seis metros

Las autoridades ordenaron el desalojo urgente en áreas rurales cercanas a Jerez de la Frontera ante el desbordamiento del Guadalete, mientras cientos de residentes son trasladados a recintos habilitados y se mantiene activa la alerta máxima en la región

Evacúan 14 zonas rurales de

Rodríguez pide "pelear" para que se cumpla la ley de vivienda porque baja los precios del alquiler

Isabel Rodríguez defiende la aplicación total del marco legal para garantizar bajadas en los arrendamientos, cita descensos recientes en Navarra y responsabiliza al Partido Popular del estancamiento en territorios donde no se ha implementado la normativa

Rodríguez pide "pelear" para que

Endocrinos piden implantar cribados periódicos desde el diagnóstico de cáncer para prevenir la desnutrición

Especialistas advierten que una detección temprana del déficit nutricional en enfermos con tumores es vital para evitar complicaciones graves durante las terapias, reducir hospitalizaciones y mejorar la respuesta al tratamiento, según la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición

Infobae