Izquierda Unida critica que el Gobierno de La Rioja financie con dinero público la actuación de Plácido Domingo

Durante su intervención, la portavoz Henar Moreno destacó que la presencia de Plácido Domingo en un festival financiado con fondos estatales implica un mensaje de impunidad para quienes están acusados de abuso. Al mismo tiempo, Moreno exigió al Gobierno de La Rioja una reconsideración sobre el respaldo institucional que se otorga a artistas que han sido objeto de denuncias graves. Según informó Izquierda Unida, el apoyo económico del Ejecutivo regional a esta programación es interpretado como un aval a la trayectoria pública del tenor, quien, según varias investigaciones independientes en Estados Unidos, ha sido señalado por decenas de mujeres por supuestas conductas de acoso sexual.

De acuerdo con información suministrada por el medio Izquierda Unida, la formación política criticó abiertamente al Gobierno de La Rioja por destinar recursos públicos a un evento que incluye a Plácido Domingo, figura que actualmente enfrenta múltiples señalamientos por abusos cometidos, según investigaciones internacionales. Moreno, en nombre de IU, calificó esta decisión como una acción que profundiza el sufrimiento de las víctimas y, desde su perspectiva, evidencia lo que considera una actitud constante de menosprecio hacia la lucha contra la violencia machista por parte del Partido Popular.

El pronunciamiento de Henar Moreno incluyó acusaciones directas al presidente regional Gonzalo Capellán, a quien responsabiliza de respaldar y permitir que se programe en un evento público de relevancia la actuación del tenor. Tal como publicó Izquierda Unida, la portavoz reiteró que al mantener en cartel a Plácido Domingo, se contribuye a la persistencia del estigma y las consecuencias profesionales que afrontan las víctimas cuando deciden hablar sobre sus experiencias, mientras las instituciones, describió, optan por dar la espalda y aplaudir públicamente a quienes han sido acusados de agresión.

Moreno advierte que esta actuación institucional profundiza la llamada doble y triple victimización: las mujeres afectadas soportan, en primer término, el hecho denunciado, luego el silencio de las entidades públicas y, posteriormente, la ovación de la sociedad, propiciada gracias a recursos que provienen de la ciudadanía. Según reportó Izquierda Unida, la decisión de programar al tenor en un evento sufragado con fondos públicos se interpreta como un mensaje de permiso social para los agresores. En la visión de la portavoz, este tipo de respaldo institucional implica un abandono para quienes han presentado denuncias.

El medio detalla que las críticas de IU no se limitan únicamente a La Rioja. Según recordó Moreno, el patrón se repite en otros espacios gestionados por el Partido Popular. Citó el ejemplo reciente de la votación conjunta de PP y Vox en el Ayuntamiento de Madrid para mantener el título de Hijo Predilecto a Julio Iglesias, pese a las denuncias públicas hechas por diversas trabajadoras. IU considera que este proceder refleja una conducta reiterada donde, según palabras de la portavoz, “presumen de presunción de inocencia para justificar la impunidad social de los hombres poderosos”.

Moreno afirmó también que, bajo la lógica seguida por la administración regional y sus aliados políticos, se termina respaldando las posiciones de los acusados y no la situación de las denunciantes, profundizando las desigualdades y limitando el alcance institucional para luchar contra la violencia de género. Según consignó Izquierda Unida, la portavoz exigió explicaciones públicas a las autoridades riojanas y la inmediata retirada de cualquier apoyo institucional al evento mientras Plácido Domingo continúe dentro de la programación cultural.

A lo largo de su declaración, Henar Moreno reclamó una revisión integral y urgente de los criterios éticos utilizados para seleccionar y respaldar iniciativas culturales con fondos públicos. La formación política entiende que la cultura debe situarse como un espacio seguro y no como un entorno que ampare el machismo ni premie a quienes han sido implicados en casos de violencia contra las mujeres. Según resumió Izquierda Unida, la actuación del Gobierno de La Rioja, al mantener el respaldo a la participación de Plácido Domingo, no responde a un interés genuino por la música, sino a la perpetuación de prácticas y actitudes que, en palabras de la portavoz, “validan la violencia contra las mujeres”.

Izquierda Unida sostuvo también que la asignación de fondos para este tipo de festivales no es un hecho aislado, sino representativo de un modelo que la formación atribuye al Partido Popular. Según el análisis del partido, la actuación del Gobierno de La Rioja encaja dentro de una estrategia más amplia utilizada por este partido para abordar las denuncias de abuso relacionadas con figuras públicas masculinas de renombre. El medio Izquierda Unida señaló que, desde su óptica, las autoridades utilizan el principio de presunción de inocencia como argumento para no adoptar posturas críticas o preventivas frente a las acusaciones, lo que, en opinión de IU, refuerza el desamparo institucional para las víctimas.

El pronunciamiento de Izquierda Unida concluyó con la exigencia de desarrollar políticas más exigentes en el ámbito cultural y de garantizar que los fondos públicos se destinen a propuestas que no contradigan los compromisos contra la violencia de género. La formación reiteró su demanda de que se suspenda cualquier apoyo a eventos en los que participen artistas que se encuentren envueltos en denuncias graves, hasta tanto no se esclarezcan los hechos y exista plena garantía de respeto a los derechos de las víctimas.