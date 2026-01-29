Endocrinos piden implantar cribados periódicos desde el diagnóstico de cáncer para prevenir la desnutrición

Un aspecto destacado en el abordaje de la desnutrición en pacientes con cáncer es la dificultad para diagnosticarla en sus etapas iniciales, etapa en la cual las intervenciones resultan más eficaces. La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) ha puesto énfasis en la importancia de que los recursos disponibles permitan que la nutrición forme parte esencial de un enfoque multidisciplinar en la atención de las personas con tumores. Según publicó el medio, la SEEN ha solicitado la implantación de cribados nutricionales periódicos desde el momento del diagnóstico del cáncer con la finalidad de identificar precozmente el riesgo de déficit nutricional y así intervenir de manera preventiva.

Tal como detalló la SEEN, las complicaciones derivadas de una desnutrición no tratada abarcan desde un mayor riesgo de infecciones hasta más ingresos hospitalarios, menor tolerancia a tratamientos oncológicos (como la quimioterapia y la radioterapia) y una mayor mortalidad. La entidad advirtió que, cuando la desnutrición progresa, puede avanzar hacia un cuadro severo conocido como caquexia, que dificulta en mayor medida la recuperación. Según consignó el medio, la prevalencia de la desnutrición relacionada con la enfermedad (DRE) en pacientes oncológicos varía de entre el 15% y el 40%, una proporción que depende del tipo de tumor, el estadio de la enfermedad y el sistema utilizado para la evaluación; no obstante, estas cifras pueden incrementarse hasta entre el 40% y el 80% en quienes afrontan cánceres de localización digestiva, de cabeza y cuello, pulmón y páncreas durante el proceso de tratamiento.

De acuerdo con la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, los signos de DRE pueden reconocerse por síntomas como la pérdida de peso involuntaria, disminución del apetito, aparición precoz de saciedad, aversión a ciertos alimentos, sensación persistente de fatiga y debilidad, descenso de la fortaleza muscular y cambios que impactan actividades cotidianas. Además, se detectan alteraciones en la composición corporal, episodios de náuseas, vómitos, problemas de tránsito intestinal (como diarreas o estreñimiento), así como inflamaciones o úlceras bucales, dolor o dificultad al tragar, todo ello reduciendo la capacidad de alimentarse adecuadamente.

La vocal del Comité Gestor del Área de Nutrición de la SEEN, Ana Isabel Sánchez, afirmó que “la nutrición es un componente estructural en la terapia oncológica, por lo que debe contemplarse desde el momento del diagnóstico al mismo nivel que la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía”. Esta declaración, recogida por el medio, refuerza la demanda del colectivo de endocrinos de que los hospitales cuenten con equipos compuestos por médicos especialistas en Endocrinología y Nutrición, dietistas-nutricionistas, fisioterapeutas y médicos rehabilitadores, cuya presencia se considera insuficiente en la actualidad. Sánchez también aludió a la existencia de importantes diferencias entre hospitales y comunidades en cuanto a la dotación de estos profesionales.

En el contexto del Día Mundial del Cáncer, celebrado cada 4 de febrero, y como parte de la campaña “12 meses en Endocrinología y Nutrición, 12 pasos hacia la salud”, la SEEN ha destacado ante el medio que la desnutrición en el paciente con cáncer puede prevenirse y tratarse si se establecen protocolos sistemáticos de cribado y atención nutricional personalizada desde las primeras fases del proceso oncológico.

La organización médica subrayó que entre sus recomendaciones alimentarias figura seguir un patrón de dieta mediterránea, caracterizado por contener proteína de alta calidad, variedad de productos poco procesados y la cantidad adecuada de vitaminas y minerales. Los especialistas detallaron que consumir una mayor cantidad de comida no necesariamente implica alimentación suficiente para quienes atraviesan la enfermedad. Sánchez advirtió que el aumento del volumen de alimentos energéticos pero con baja densidad nutricional —carentes de proteínas, micronutrientes y fibra— perpetúa una “desnutrición oculta”, en la cual puede mantenerse el peso corporal al costo de perder masa muscular y acumular grasa.

En cuanto a las directrices prácticas, la SEEN recomendó, según expuso el medio, adecuar la ingesta energética diaria entre 25 y 35 kilocalorías por kilogramo de peso, ajustando esa cifra al índice de masa corporal y la gravedad de la enfermedad. En el caso de las proteínas, se aconseja un consumo de entre 1 y 1,5 gramos diarios por kilogramo de peso, con la finalidad de preservar la masa magra y evitar el deterioro muscular, especialmente en adultos mayores o pacientes con pérdida involuntaria de peso.

La SEEN hizo hincapié, tal como informó el medio, en la conveniencia de priorizar productos frescos y ricos en nutrientes como frutas, verduras, legumbres, frutos secos, aceite de oliva, pescados, carne magra, huevos y lácteos. Por otra parte, recomendó evitar los alimentos ultraprocesados, que suelen presentar escaso valor nutricional, y propuso fraccionar la alimentación en porciones pequeñas tomadas de forma más frecuente, así como individualizar consistencias y sabores para abordar síntomas como náuseas, alteraciones del gusto o apetito disminuido.

Frente a los casos donde la dieta oral adaptada no logra cubrir los requerimientos básicos, la SEEN indicó que resulta oportuno considerar el uso de suplementos nutricionales orales. Además, para circunstancias en las que resulta inviable o insuficiente la alimentación habitual, el soporte con nutrición enteral o parenteral se presenta como alternativa válida, según sostuvo la organización al medio.

La SEEN sostiene que el especialista en Endocrinología y Nutrición cumple con funciones clave que incluyen el diagnóstico del estado nutricional, el cálculo preciso de necesidades energéticas y de nutrición, el diseño de planes individualizados y su seguimiento con ajustes cuando sea necesario. El colectivo ha insistido en la necesidad de asegurar un abordaje integral a través de equipos multidisciplinares y políticas sanitarias que garanticen la evaluación y el soporte nutricional de todos los pacientes oncológicos desde el inicio del proceso asistencial.