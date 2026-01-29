El ECDC considera improbable que el virus Nipah llegue a Europa

Las autoridades indias identificaron y analizaron 196 contactos de los dos trabajadores sanitarios diagnosticados con virus Nipah en Bengala Occidental y destacaron que ninguno ha mostrado síntomas ni resultado positivo en las pruebas, según consignó el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC). Esta evaluación detallada favoreció la rápida implementación de medidas de prevención y control en la región, donde las investigaciones continúan para determinar el origen exacto de la infección. El ECDC señaló que el riesgo de propagación del virus en Europa resulta muy bajo debido a la ausencia de murciélagos frugívoros que actúan como reservorio natural del patógeno, así como la falta de transmisión más allá del entorno hospitalario en el que se detectaron los casos.

El ECDC indicó en un comunicado que, aunque no puede descartarse completamente la entrada del virus Nipah en el continente, la importación se considera improbable. El organismo atribuyó su valoración a la naturaleza localizada de los contagios y a la ausencia en Europa de los murciélagos que transportan el virus. El medio subrayó que los casos confirmados corresponden a personal de salud del mismo hospital y que el contacto se produjo a finales de diciembre de 2025 durante el ejercicio de sus funciones laborales.

De acuerdo con la información facilitada por el ECDC y publicada por las autoridades indias, el número reducido de personas afectadas y la concentración de los contagios en un solo centro sanitario apoyan la hipótesis de que no existe una transmisión comunitaria activa en la zona afectada. El organismo europeo agregó que en la región se han aplicado protocolos de prevención y que en paralelo, países vecinos como Tailandia, Nepal y Camboya han puesto en marcha controles en aeropuertos, así como campañas de información dirigidas a la población sobre las formas de reducir el riesgo de infección.

Entre las recomendaciones del ECDC para los viajeros europeos o residentes en Bengala Occidental figura el evitar el contacto con animales domésticos o salvajes, y sus fluidos o residuos, así como no consumir alimentos potencialmente contaminados por murciélagos ni ingerir jugo de palma crudo. Además, aconseja lavar, pelar y cocinar frutas y verduras antes de su consumo para disminuir la posibilidad de exposición al virus.

El virus Nipah, según detalló el Ministerio de Sanidad, es un agente zoonótico identificado por primera vez en Malasia en 1999 y cuya principal fuente son los murciélagos frugívoros. Se trata de un virus que solo ocasionalmente infecta a humanos, y desde su detección inicial hasta la fecha se han descrito alrededor de 750 casos en todo el mundo, de acuerdo con los registros notificados a la Organización Mundial de la Salud (OMS). La mayoría de los casos humanos registrados han tenido lugar en Bangladesh y el este de la India, aunque estudios de seroprevalencia en animales sugieren una posible circulación del virus en el sudeste asiático y algunas regiones de África.

El cuadro clínico asociado a Nipah es amplio, con presentaciones que van desde la ausencia total de síntomas hasta infecciones respiratorias agudas o encefalitis con una tasa de letalidad estimada entre el 40% y el 75%, según información de la OMS citada por el ECDC. Las infecciones humanas que se dieron en Malasia y otras zonas suelen relacionarse con el contacto directo con cerdos infectados o sus secreciones, transmitiéndose previsiblemente a través del contacto con gotículas respiratorias y fluidos de animales enfermos. En otros brotes registrados en Bangladesh y la India, la hipótesis más aceptada apunta al consumo de frutas o productos de frutas contaminadas con saliva o orina de murciélagos infectados como la vía principal de transmisión al ser humano.

El seguimiento estrecho de los contactos relacionados con los brotes más recientes y la ejecución de medidas preventivas, tanto a nivel nacional como regional, son estrategias puestas en marcha según reportó el ECDC, con el fin de limitar la expansión del virus y proteger la salud pública. El organismo recordó que la vigilancia activa y la cooperación internacional forman parte de la respuesta ante la eventual aparición de casos importados en otros países.

Diversos países han intensificado la información a los viajeros y la vigilancia en sus sistemas sanitarios para evitar posibles cadenas de transmisión. Estas acciones incluyen la detección temprana de casos sospechosos y la difusión de consejos de actuación para reducir la probabilidad de contagio, señaló el ECDC. La coordinación de estos esfuerzos forma parte del protocolo habitual ante la aparición de enfermedades infecciosas con potencial de transmisión transfronteriza.

A pesar de la notificación de los dos contagios recientes entre trabajadores del sector salud en la India, el ECDC subrayó que la situación actual no indica un riesgo significativo de propagación a escala continental europea, principalmente porque los factores ambientales y el reservorio natural del virus no se hallan en el territorio de la Unión Europea. La entidad mantiene la vigilancia y actualiza sus recomendaciones conforme evoluciona el escenario epidemiológico, apoyándose en la información actualizada de organismos internacionales y las autoridades nacionales de salud.

Desde que se registró el primer brote humano en 1999, las autoridades sanitarias internacionales han seguido la evolución del virus Nipah, actualizando protocolos médicos y acciones de contingencia para controlar cualquier incidente. El conocimiento acumulado y el refuerzo de la comunicación pública han permitido que tanto las instituciones como la ciudadanía estén mejor informadas sobre los riesgos y medidas que ayudan a limitar la aparición de nuevos casos, según refirió el propio ECDC en su análisis reciente.