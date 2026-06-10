La inflación industrial de China escala al 3,9%, en máximos de casi cuatro años

El índice de precios de producción de China se situó el pasado mes de mayo en el 3,9% interanual, frente a la subida del 2,8% del mes de abril, lo que representa el mayor encarecimiento de los precios de producción en el gigante asiático desde julio de 2022, según los datos de la Oficina Nacional de Estadística.

De este modo, la inflación industrial cumple su tercer mes consecutivo al alza, coincidiendo con los meses de conflicto en Oriente Próximo, tras haber registrado bajadas durante 41 meses consecutivos.

La oficina estadística china apuntó que la subida de los precios industriales fue impulsada por el aumento del coste de la energía, así como por "la profunda integración de la IA en diversos campos y el aumento de la demanda de capacidad de computación", que impulsaron los precios de los metales no ferrosos, la maquinaria eléctrica y las industrias relacionadas con la informática.

PUBLICIDAD

De su lado, el índice de precios de consumo (IPC) de China registró una subida interanual del 1,2%, en línea con el dato del mes anterior. La tasa de inflación subyacente, que descuenta la volatilidad de la energía y de los alimentos frescos, se situó en el 1,1% interanual.