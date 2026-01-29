Alejandro Sanz, irónico, se pronuncia sobre su ruptura con Candela Márquez en el estreno de su documental

Durante la presentación de su reciente documental autobiográfico en Madrid, Alejandro Sanz fue interrogado acerca del final de su relación con la actriz Candela Márquez, que terminó en diciembre tras un año de pareja y una ola de especulaciones públicas. En el evento, tal como reportó el medio, Sanz recurrió a la ironía y, ante la pregunta sobre los motivos de la ruptura, respondió entre risas: “¿Tú sabes quién es John Malone? Búscalo”, en alusión al conocido magnate estadounidense de los medios de comunicación, aunque sin ofrecer aclaraciones sobre cómo el empresario estaría vinculado al cese de su vínculo sentimental. El cantante manifestó, según reportó la prensa, que se encuentra en "muy buen momento" y que está "muy feliz", dejando en claro que ha puesto fin a esa etapa personal.

De acuerdo con la información publicada por el medio, el estreno del documental "Cuando nadie me ve", que se emitió en Movistar Plus el 27 de enero, contó con la asistencia de numerosas personalidades cercanas al artista, entre quienes se destacaron Iker Casillas, Antonio Carmona y Vicky Martín Berrocal, que se reunieron en una celebración para acompañarlo en este lanzamiento. La producción ofrece un recorrido sobre su carrera musical y revela experiencias inéditas relacionadas con su vida privada, permitiendo a Sanz abrirse sobre los costos que su trayectoria le ha impuesto tanto a nivel personal como familiar. El propio artista calificó este trabajo audiovisual como el proyecto más personal que ha realizado hasta la fecha.

Durante la presentación y según consignó el medio, Alejandro Sanz explicó que fue un proceso complejo decidir qué aspectos de su vida compartir con el público, ya que, a su juicio, desde su nacimiento ya lleva puesto “un sello” personal del que no se puede desprender. “Hay una parte un poco más emocional, digamos. Es una parte que no había mostrado nunca, quizás no había compartido determinadas cosas que en mi carrera han sido para bien y para mal lo que me ha pasado, y entonces, bueno, dudé mucho tiempo y estuve pensando mucho tiempo sobre qué cosas mostrar y qué no. Al final decidí que lo mejor que se puede mostrar es la verdad”, expresó Sanz, según publicó el medio.

El documental aborda, entre otros episodios, el periodo en el que Sanz padeció depresión. Según relató para la prensa en el evento, la decisión de hablar abiertamente sobre esta etapa de su vida surgió casi de manera espontánea y sin plena conciencia de las razones profundas que lo llevaron a compartirlo en ese momento. “El día que escribí el mensaje aquel, realmente no fui consciente de cómo lo hacía, de por qué lo hacía, pero luego no me he arrepentido. Porque sé que, de algún modo, es una forma también de mostrarte, y de que se vea que no es algo que no le pueda pasar a cualquiera”, afirmó el artista. Sanz aseveró que ahora disfruta de una etapa próspera, al asegurar: “Estoy en uno de mis mejores momentos”, manteniéndose fiel a su esencia y a su visión sobre la música.

El medio también destacó que durante el encuentro con la prensa, Sanz fue consultado sobre la situación judicial de Julio Iglesias, quien enfrenta acusaciones de agresión sexual presentadas por dos exempleadas. Frente a estas preguntas, Sanz expresó su posición señalando la importancia de respetar la “presunción de inocencia” mientras avanza el proceso, e insistió en la necesidad de proteger a las mujeres al mismo tiempo que se aguarda el dictamen de la justicia. “Bueno, es un tema peliagudo ese. Yo creo que hay que esperar a la justicia, hay que, por supuesto, proteger a las mujeres, pero hay que esperar a la justicia”, declaró Sanz, según detalló el medio.

El estreno de "Cuando nadie me ve", según reportó la fuente, representa un momento de balance personal y profesional para Alejandro Sanz, quien a través de este documental ofrece una mirada introspectiva sobre las luces y sombras de su trayectoria en la música en español, abordando temas que habían permanecido hasta ahora fuera del ámbito público. El proyecto, presentado en un acto multitudinario, evidencia no solo la participación de figuras del entorno del artista sino también su determinación para compartir aspectos profundos de su historia personal con el público y sus seguidores.