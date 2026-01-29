Al menos tres muertos por ataques rusos contra la provincia de Zaporiyia

El gobernador de la provincia ucraniana de Zaporiyia, Ivan Fedorov, comunicó que una persona herida tras los ataques con drones lanzados por el Ejército ruso contra la localidad de Vilniansk está recibiendo atención médica completa. Esta información surgió tras el impacto nocturno que ocasionó incendios y destruyó viviendas en esa zona del este del país, según publicó la prensa local citando los mensajes publicados por Fedorov en Telegram.

Según detalló el medio que recogió las denuncias oficiales, las autoridades locales informaron que al menos tres personas fallecieron como resultado del ataque efectuado por las fuerzas rusas durante la madrugada del jueves. Las víctimas incluyeron a dos mujeres y un hombre, de acuerdo con la declaración difundida por el propio gobernador.

El informe señala que los incidentes tuvieron lugar tras una ofensiva de drones, explicando que los aparatos no tripulados provocaron incendios y causaron daños considerables en la infraestructura residencial de Vilniansk. El medio indicó que la operación rusa estuvo dirigida principalmente contra áreas habitadas, lo que derivó en la pérdida de vidas y afectaciones graves a la población civil.

Efectivos de emergencia se desplegaron en el lugar para controlar los incendios resultantes y brindar ayuda a quienes resultaron afectados. El gobernador Fedorov describió el operativo de atención a los heridos y la asistencia médica desplegada en la zona, señalando que el herido, un varón, permanece bajo supervisión médica y recibe los cuidados necesarios.

La provincia de Zaporiyia ha estado bajo constante presión de ataques en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Los registros oficiales anteriores han documentado daños repetidos en viviendas y otros objetivos civiles, conforme a los partes reportados por las autoridades y recogidos por medios regionales.

La escalada de ataques con drones en áreas residenciales ha acrecentado la preocupación por el impacto en la población local. Las autoridades ucranianas destacaron en repetidas ocasiones que la utilización de este tipo de armamento compromete gravemente la seguridad de los habitantes y expone a las comunidades a riesgos continuos.

El registro actualizado de víctimas mortales tras la última ofensiva incrementa la cifra de fallecimientos en la provincia y evidencia el patrón de ataques que involucran objetivos civiles. Los partes del gobierno provincial, citados por diversos medios, recalcan la cifra de tres personas fallecidas y la destrucción material ocasionada por la operación militar.

El gobernador Fedorov ha denunciado de manera reiterada los ataques contra comunidades de la provincia y ha solicitado apoyo para la reparación de daños y la protección de la población. Los sistemas de respuesta rápida permanecen en alerta ante el riesgo de nuevas ofensivas, según consignó la prensa local acerca de las declaraciones oficiales.

La situación en Zaporiyia se suma a los eventos recientes de la guerra, donde las operaciones aéreas con drones resultan un factor determinante en el conflicto y afectan directamente a la vida cotidiana de los residentes. El reporte de la prensa destaca que las autoridades investigan la magnitud de los daños y preparan medidas para la reconstrucción de viviendas destruidas en Vilniansk.