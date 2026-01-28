Un detenido y 165 personas identificadas tras el operativo policial en la antigua prisión de Palma

A raíz de las denuncias vecinales sobre el aumento de la inseguridad en los alrededores del antiguo centro penitenciario de Cas Capiscol, un amplio despliegue policial se llevó a cabo recientemente en el recinto, resultando en la identificación de 165 personas y la detención de un individuo presuntamente implicado en delitos contra el patrimonio. Según informó Europa Press, los vecinos también han anunciado una manifestación para solicitar medidas eficaces que hagan frente a la situación en la zona y ofrezcan alternativas a quienes ocupan las instalaciones desocupadas.

El operativo, coordinado entre la Policía Nacional y la Policía Local de Palma, movilizó a cerca de cincuenta agentes provenientes de varias unidades de ambos cuerpos. El ingreso al antiguo penal se realizó la mañana del miércoles, en respuesta a la preocupación expresada por los residentes del área, quienes en días previos habían señalado el crecimiento de actividades que consideran problemáticas y que, a su juicio, inciden directamente en la sensación de inseguridad del barrio, detalló Europa Press.

Durante la acción policíaca, los efectivos verificaron la identidad y situación legal de los ocupantes, inspeccionando si entre ellos figuraban personas con órdenes de detención vigentes, antecedentes por la comisión de delitos o posesión de sustancias prohibidas. Europa Press indicó que, tras la intervención, las fuerzas de seguridad lograron detener a una persona relacionada con delitos patrimoniales, aunque la revisión principal consistió en la identificación generalizada de los ocupantes, sin reportes inmediatos sobre hallazgos de drogas.

Este despliegue en el histórico edificio penitenciario se enmarca en un contexto de tensión creciente entre los vecinos y las autoridades, derivado de la percepción de incremento en las conductas delictivas en el entorno de la antigua cárcel. Según añadió Europa Press, en días anteriores los habitantes de Cas Capiscol elevaron la presión ante las autoridades municipales y estatales por lo que consideran una falta de control y atención social, advirtiendo sobre las consecuencias para la convivencia y seguridad.

En respuesta a la falta de soluciones estructurales, los vecinos programaron una protesta para el viernes, esperando visibilizar la problemática y conseguir compromisos de intervención por parte de las administraciones competentes. Esta concentración busca poner el foco en la inseguridad del área y reclamar la atención prioritaria para las personas alojadas en la infraestructura, en situación de vulnerabilidad, concluyó Europa Press.