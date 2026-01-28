Rocío Carrasco y Raquel Mosquera se 'olvidan' de Pedro Carrasco en el 25º aniversario de su muerte

Ninguno de los familiares directos de Pedro Carrasco visitó su tumba ni realizó gestos conmemorativos visibles en el vigésimo quinto aniversario de su fallecimiento, según publicó el medio. Mientras la sepultura en el cementerio de Carabanchel presentaba dos maceteros de flores artificiales, sin flores frescas ni homenajes recientes, la jornada transcurrió sin la presencia de su hija Rocío Carrasco o de su viuda Raquel Mosquera, quien continúa atravesando un proceso personal complicado por la detención de su pareja en Francia. La ausencia pública de ambas en una fecha considerada de gran peso simbólico dentro del círculo familiar marcó el aniversario del campeón de boxeo.

Tal como reportó el medio, este martes 27 de enero se cumplieron 25 años desde el fallecimiento de Pedro Carrasco, quien perdió la vida a los 57 años debido a un ataque cardíaco. El boxeador, conocido tanto dentro como fuera del cuadrilátero, estuvo casado con Rocío Jurado durante trece años antes de separarse en 1989. Posteriormente, contrajo matrimonio en 1996 con Raquel Mosquera, con quien compartió la última etapa de su vida hasta su muerte en 2001. Según detalló la misma fuente, tanto Carrasco como Mosquera optaron por reservarse cualquier tipo de declaración pública, eligiendo mantener en privado el recuerdo de Pedro Carrasco en esta fecha señalada.

El medio relató que Raquel Mosquera, habitualmente activa en redes sociales, publicó un mensaje en el que expresó: “Te tengo que estar queriendo hasta después de la muerte, yo te quiero con el alma y el alma nunca se muere”. Este texto destacó entre los pocos homenajes virtuales realizados, ya que ni ella ni Rocío Carrasco enviaron flores nuevas al mausoleo ni participaron en actos de homenaje visibles durante el aniversario. Los únicos elementos decorativos en la tumba correspondían a los habituales adornos de flores artificiales y llaveros de guantes de boxeo, símbolos vinculados a la carrera profesional de Carrasco.

De acuerdo con lo consignado en el medio, Rocío Carrasco decidió no aparecer en público ni pronunciar palabras vinculadas con la efeméride que marca un cuarto de siglo sin su padre. Raquel Mosquera, por su parte, continuó su rutina laboral y fue observada en su centro de belleza en un centro comercial de Las Rozas durante la jornada conmemorativa. Ataviada de manera sencilla y sin maquillaje visible, la empresaria evitó responder a las preguntas de los periodistas y no se refirió al aniversario ni a recuerdos personales sobre Carrasco.

El artículo señala que Mosquera atraviesa una situación personal compleja tras la detención de su actual pareja, Isi, padre de su hijo Romeo, arrestado en Francia en julio pasado bajo acusación de un presunto delito relacionado con el tráfico de drogas. Según informó el medio, Isi permanece en prisión preventiva en Francia desde hace siete meses, a la espera de juicio. Raquel Mosquera tampoco se ha desplazado al país vecino para visitarlo, y mantiene el hermetismo respecto a novedades sobre la situación legal de su pareja. Ante la consulta de los periodistas presentes, Mosquera optó por no brindar información nueva sobre el caso ni sobre las consecuencias que este proceso legal ha tenido en su entorno familiar.

Las decisiones tanto de Rocío Carrasco como de Raquel Mosquera de evitar actos de carácter público, mensajes fuera de las redes sociales o visitas a la tumba de Pedro Carrasco en la fecha del aniversario se interpretan en el contexto de sus circunstancias personales y familiares. El medio subrayó la ausencia de gestos conmemorativos por parte de ambas, así como la falta de declaraciones sobre el legado del ex campeón mundial de boxeo, cuya memoria sigue presente de manera privada entre sus allegados.