El mandatario sirio Ahmed al Shara expresó que la tarea de reunificar Siria presenta múltiples desafíos, en particular tras un año marcado por sanciones internacionales. En una reunión en el Kremlin, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, manifestó su reconocimiento a Al Shara por los avances logrados en pro de restaurar la integridad territorial siria. Según informó la agencia oficial rusa y recogió la prensa internacional, el diálogo se produjo después de la reciente entrada del Gobierno sirio en zonas del noreste que hasta entonces estaban bajo el control de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), tras un acuerdo de alto el fuego.

De acuerdo con lo publicado por los medios oficiales rusos, Putin destacó durante el encuentro la importancia de las gestiones de Al Shara para recuperar la cohesión territorial del país árabe. El presidente ruso afirmó: "Hemos seguido de cerca sus esfuerzos para restaurar la integridad territorial de Siria y quiero felicitarle por el impulso que está cobrando este proceso". El jefe de Estado ruso citó las relaciones históricas entre Moscú y Damasco, subrayando que Rusia ha defendido la integridad siria de manera constante. Al respecto, Putin valoró el acuerdo alcanzado con las FDS como "un paso crucial" para la unificación nacional.

Durante la reunión, el mandatario ruso insistió en el respaldo de Moscú a la estabilidad y la reconstrucción política en Siria, reafirmando: "Les felicitamos por ello", en referencia directa a los recientes acontecimientos en el noreste del país. En ese sentido, la cita cobra relevancia tras la decisión de Rusia, acontecida apenas dos días antes, de retirar equipamiento militar y logístico del aeropuerto de Qamishli. Estos materiales fueron trasladados a la base aérea de Hmeimim, ubicada en la región costera de Latakia, según detalló la prensa rusa.

La retirada rusa se produjo a raíz del acuerdo que permitió al Gobierno sirio asumir el control del territorio tras la retirada de las FDS, grupo con presencia predominante en el noreste y compuesto en gran parte por combatientes kurdos. La tregua logró poner fin a un periodo de tensiones y enfrentamientos en la zona, expandiendo la autoridad de Damasco a regiones estratégicas.

Según consignó el medio ruso, Putin también elogió el avance en la cooperación bilateral desde el primer encuentro con Al Shara en octubre de 2025, fecha que marcó el inicio del diálogo directo entre ambos líderes tras la llegada de Al Shara al poder. “No hemos perdido el tiempo desde nuestra última reunión; se ha hecho mucho para restablecer nuestras relaciones y hemos logrado avanzar a nivel de cooperación económica”, declaró Putin, según informaron agencias oficiales.

Por su parte, Al Shara subrayó el papel relevante de Rusia en los esfuerzos para consolidar la seguridad y la recuperación no solo en Siria, sino en toda la región. Durante la conversación, insistió en que la unidad nacional implica superar obstáculos derivados de un contexto internacional adverso debido a las sanciones. Remarcó también que el apoyo ruso representa un respaldo estratégico para la estabilización.

El contexto de la reunión incluye la reciente reconfiguración del control territorial en Siria, marcada por la retirada de las FDS y la intensificación de la coordinación entre Damasco y Moscú. Autoridades rusas recalcaron que el proceso de reconciliación nacional goza de apoyo político y logístico de Moscú. El encuentro fue interpretado por analistas citados por medios estatales como un gesto de respaldo al liderazgo sirio en medio del complejo panorama regional.

Durante la conversación, ambos mandatarios destacaron el incremento en la cooperación económica y enfatizaron la importancia de mantener el diálogo bilateral para garantizar la estabilidad. Putin hizo mención especial al impulso de la recuperación en Siria y resaltó la relevancia de la relación entre ambos países tanto en términos históricos como en la adaptación conjunta a los desafíos actuales.

Medios oficiales recordaron que la base aérea de Hmeimim, a donde se trasladó material militar ruso, cumple un papel estratégico para la presencia de Moscú en Siria y se encuentra en una zona bajo firme control gubernamental. En el marco de la nueva cooperación, funcionarios rusos y sirios acordaron coordinar próximas iniciativas con el objetivo de afianzar el proceso de reconciliación y avanzar en el restablecimiento de la autoridad nacional en territorio sirio.

El desarrollo de estos acontecimientos se inscribe en una etapa en la que las autoridades sirias buscan consolidar la unidad tras años de conflicto y fragmentación territorial. La tregua con las FDS, facilitada en parte por la intervención y mediación de Rusia, permitió al Gobierno de Damasco extender su presencia en áreas previamente disputadas y reducir el nivel de enfrentamientos en una región estratégicamente relevante para la seguridad del país. Según reportó el medio ruso, la visita de Al Shara a Moscú refuerza el papel de Rusia como aliado clave en la política interna y externa de Siria.