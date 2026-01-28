Muere Brad Branson, ex jugador del Real Madrid y Pamesa Valencia, a los 67 años

La huella de Brad Branson en el Valencia Basket persiste no solo por sus números, sino también por su conexión personal con el club y la ciudad, sobre todo a través de la presencia de su hija Natalia, quien trabajó en la entidad. El club valenciano anunció que en homenaje a la memoria de Branson habrá un minuto de silencio previo al próximo partido del primer equipo masculino, que se celebrará este jueves en el Roig Arena ante el Maccabi Rapyd Tel Aviv. Este gesto refleja el reconocimiento de su figura, tanto por la afición como por la institución, y resalta el vínculo duradero que el exjugador forjó con el club y la comunidad local. Brad Branson, quien falleció a los 67 años, construyó una carrera deportiva que dejó una marca relevante en el baloncesto español.

Según publicó la agencia Europa Press, Branson fue seleccionado en el puesto número 45 del Draft de la NBA en 1980 por los Detroit Pistons, pero inició su trayectoria profesional en Europa, incorporándose primero al Sacramora Rimini de la liga italiana. No fue sino hasta el año 1982 cuando logró debutar en la NBA con los Cleveland Cavaliers, equipo con el que jugó el final de aquella temporada. Más adelante, integró brevemente el plantel de los Indiana Pacers antes de decidir marcharse definitivamente a las competiciones europeas tras una única campaña.

Su etapa más extensa y significativa en el baloncesto español se inició en 1986, cuando llegó al Real Madrid. Allí permaneció durante dos temporadas, en las que disputó un centenar de partidos y sumó el título de la Copa Korac, entonces uno de los trofeos continentales más prestigiosos. El club madrileño manifestó en un comunicado su pesar por la noticia, señalando: “El Real Madrid CF, su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Brad Branson, jugador de nuestro equipo de baloncesto entre 1986 y 1988”, a la vez que extendieron sus condolencias a los familiares y allegados del deportista.

En 1988, Branson se incorporó al Pamesa Valencia —actual Valencia Basket—, donde permaneció seis temporadas, hasta el año 1994. Según informó Europa Press, su participación fue determinante para consolidar el proyecto valenciano en la máxima categoría de la Liga ACB, tras el regreso del club a la élite. Branson sigue ostentando el récord de mayor número de temporadas jugadas por un estadounidense en el primer equipo valenciano, con un total de 230 partidos. Además, continúa como líder histórico de la entidad en la Liga Endesa por canastas de dos puntos, tapones y partidos con dobles-dobles.

El Valencia Basket expresó en un comunicado divulgado por Europa Press: “Valencia Basket quiere transmitir el pésame por el fallecimiento de Brad Branson, jugador que defendió los colores de nuestro club entre 1988 y 1994 y que fallecía en el día de ayer a la edad de 67 años”. La institución también hizo hincapié en la importancia personal del vínculo entre Branson y la ciudad, enviando un mensaje especial de apoyo a su familia, y de manera destacada a su hija Natalia.

La liga ACB se sumó a las muestras de condolencia, describiendo a Branson como “una auténtica leyenda del baloncesto en general y de la historia del Valencia Basket en particular”, de acuerdo con el comunicado citado por Europa Press. La organización remarcó que la conexión de Branson con Valencia rebasó lo estrictamente deportivo.

En el transcurso de su carrera en Europa, Branson también defendió los colores del Basket Brescia en Italia, donde permaneció tres temporadas. Su paso por distintos equipos en el continente permitió consolidar una trayectoria singular en la historia del baloncesto profesional, caracterizada por su capacidad para asumir roles clave dentro de proyectos en desarrollo y su permanencia en equipos de primer nivel.

Durante su etapa en el Valencia Basket, Branson se convirtió en una figura central del equipo, tanto por su rendimiento como por el liderazgo en el vestuario. Su contribución permitió que el club valenciano afianzara su posición competitiva en la primera división del baloncesto español durante los años 90.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, las distintas instituciones y aficionados han destacado la significancia de su aportación a la liga española y la huella que dejó tanto en el ámbito deportivo como en la vida de quienes compartieron trayecto con él. Branson no solo se identificó por sus estadísticas, sino también por el aprecio que logró despertar en los clubes donde jugó y en las comunidades a las que se integró, según enfatizó Europa Press.

El tributo que se prepara en el próximo partido del Valencia Basket se suma a las numerosas muestras de respeto y recuerdo que se han registrado desde distintos sectores del baloncesto nacional. Las seis campañas consecutivas de Branson en el equipo, así como sus logros individuales, siguen presentes en la memoria de la afición, prolongando su legado más allá de las pistas.