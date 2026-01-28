Juan Carlos Ferrero, sobre Alcaraz: "Se me partió el corazón, pero me estoy recuperando"

Juan Carlos Ferrero manifestó su intención de enviar un mensaje de felicitación a Carlos Alcaraz en caso de que el tenista murciano alcance la final del Open de Australia, un torneo que representa el único Grand Slam pendiente en el palmarés del joven jugador. Según publicó El Partidazo de COPE en una entrevista conducida por Juanma Castaño, Fererro admitió sentirse emocionalmente afectado por el distanciamiento profesional que mantiene con Alcaraz, describiendo que “se le partió el corazón”, aunque afirma estar en proceso de superarlo.

De acuerdo con las declaraciones reproducidas por El Partidazo de COPE, Ferrero explicó que desde el momento en que se oficializó la separación con Alcaraz, ha experimentado una sensación de tristeza y melancolía, especialmente durante la disputa del Abierto de Australia. El extenista expuso que la situación no resulta sencilla y describió su estado actual afirmando que progresa hacia una recuperación emocional, aunque el recuerdo del vínculo profesional previo persiste. Además, sugirió que Alcaraz, debido a su juventud, podría afrontar el cambio con mayor rapidez, pero que ambos han sentido el impacto de la ruptura en algún grado.

El medio de comunicación recogió el relato del entrenador sobre cómo ha sido presenciar los partidos de Alcaraz desde la distancia. Ferrero comentó que el hecho de que la separación estuviese aún reciente le genera tristeza y lo lleva a repasar los momentos compartidos, por lo que ha perdido el interés en seguir los encuentros del jugador, aunque confía en que el tiempo contribuirá a asimilar la nueva situación.

Respecto a su papel como entrenador, Ferrero remarcó que durante el tiempo que compartió con Alcaraz se procuró establecer un camino claro basado en valores, exigencia y adaptación al modo de pensar del murciano. Definió su labor como la de un mentor que indica lo aconsejable o no para la progresión de su dirigido, y que todos han respetado la metodología implementada en la pista. Según enfatizó a El Partidazo de COPE, nunca existió una queja acerca del sistema de trabajo adoptado.

En relación con el presente y las perspectivas de Alcaraz en el Abierto de Australia, Ferrero expresó que observa al tenista especialmente motivado ante la posibilidad de conquistar su primer trofeo en ese torneo. A juicio del exentrenador, la motivación de Alcaraz por completar el Grand Slam actúa como un motor decisivo en su rendimiento actual. “Yo doy un poco favorito a Carlos porque lo veo muy motivado, y cuando huele sangre es muy difícil de batir”, afirmó Ferrero en la entrevista, posicionando al murciano como un serio aspirante al título conforme a su estado anímico y competitivo.

El extenista amplió sus opiniones sobre el potencial de Alcaraz durante el diálogo recogido por El Partidazo de COPE. Ferrero consideró que no existen límites fijos para el desarrollo del deportista y que, en función de sus capacidades, cuenta con la posibilidad de convertirse en el mejor tenista de la historia. No obstante, advirtió que asuntos como lesiones, el manejo de la motivación y el cuidado personal pueden influir en la proyección del jugador, recordando que su alto nivel de explosividad requiere atención especial. Además, contempló la opción de que Alcaraz pueda superar los logros de Novak Djokovic, basando su opinión en las aptitudes demostradas por el tenista español.

En el plano personal, Ferrero detalló a El Partidazo de COPE su disposición para mantener los lazos afectivos con el equipo de Alcaraz y con el propio deportista, afirmando que felicitaría tanto a Alcaraz como al resto del grupo en caso de que lograsen el triunfo en Australia. Añadió que la relación personal permanece aunque la vinculación profesional haya llegado a su fin.

En la misma entrevista, el exnúmero uno mundial también se refirió a la posibilidad de involucrarse como ‘coach’ de figuras deportivas ajenas al tenis, como el delantero del Real Madrid, Vinícius Júnior. Ferrero reflexionó sobre la versatilidad del papel de un entrenador en la vida de jóvenes deportistas, y comentó que esa labor puede abarcar ámbitos que van desde el apoyo psicológico hasta la preparación física y la amistad. A pesar de reconocer que no está seguro de poder ayudar a nivel emocional en un entorno distinto al tenis, expresó que estaría dispuesto a ofrecer algún tipo de consejo si se lo solicitaran.

De este modo, El Partidazo de COPE retrató la complejidad emocional que implica la ruptura profesional entre un entrenador y su deportista, así como las perspectivas que Ferrero mantiene sobre el futuro de Carlos Alcaraz en el escenario deportivo internacional.